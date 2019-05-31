قائمة منتخب الجزائر المستعدة لخوض بطولة أمم إفريقيا…قوة هجومية بقيادة محرز

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي قائمة المنتخب استعدادا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا في الشهر المقبل.

يتميز منتخب محاربي الصحراء بقوة هجومية في البطولة التي تقام في مصر.

يقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم(كينيا_السنغال_تنزانيا)،تم اختيار ملعب الدفاع الجوي لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة.

تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل،ويشارك 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

جاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

حراسة المرمي:(رايس مبولحي_عزالدين دوخة_الكسندر أكيدجا).

خط الدفاع:(يوسف عطال_مهدي زفاني_مهدي تاهرات_محمد فارس_عيسي ماندي_رفيق حليش_ديجميل بن العمري_رامي بن سبعيني).

خط الوسط:(مهدي عبيد_هشام بيدوي_إسماعيل بن ناصر_حارس بيلقبلة_سفيان فيغولي_عدلان قديورة).

خط الهجوم:(رياض محرز_بغداد بونجاح_يوسف بلايلي_إسلام سليماني_ادم وانس_ياسين براهيمي).

شهدت قائمة المنتخب الجزائري مفاجأة تتمثل فيما يلي:

1_استبعاد نبيل بن طالب لاعب شالكة الألماني،وسفير تايدر لاعب مونتريال.

2_استبعاد بلفوضيل بسبب الإصابة.

3_استبعاد زكريا نعيجي لاعب نادي بارادو رغم حصوله علي هداف البطولة الوطنية.

4_استبعاد فوزي غلام لاعب نادي نابولي الإيطالي بطلب منه بسبب الإصابة.

5_إستدعاء إسلام سليماني ومهدي عبيد بالرغم من عدم مشاركتهم مع فريقهم.

6_إستدعاء لاعب محلي وهو وحيد بوداوي.

يخوض منتخب الجزائر وديتين خلال الفترة المقبلة مع بوروندي يوم 11 يونيو،مالي يوم 16 يونيو في دولة قطر.

يكمل منتخب محاربي الصحراء مشواره في بطولة أمم إفريقيا بلقاء كينيا يوم 23 يونيو ثم السنغال يوم 27 يونيو علي ملعب الدفاع الجوي،ويختتم بلقاء تنزانيا في اول يوليو علي ملعب السلام.

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