قائمة النادي “الأهلي” تشهد غياب “أزارو” ضد “المقاولون” في بطولة الدوري العام

سوف يستهل النادي “الأهلي” مبارياته بالدوري العام بعد التأجيل بسبب مشاركات الفريق في البطولة الإفريقية وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال الذي دام (50) يوم، وسوف يلعب النادي الأهلي الذي يمتلك (11) نقطة من عدد “6” مباريات لعبهم، المبارة “السابعة” له هذا الموسم، فيما يحتل نادي “الزمالك” القمة بنقاط (32) بعدد “13” مباراة لعبها الفريق الأبيض.

فى تمام الساعة “السابعة” بتوقيت القاهرة، ستبدأ مواجهة ناديي “الأهلي”ـ و”المقاولون العرب”، حيث يشهد ذئاب الجبل طفره فنية، بعدما إستلم الإدارة الفنية للفريق لاعب النادي “الأهلي” السابق “عماد النحاس”، وسوف تكون مباراة صعبة على الطرفين، حيث ان النادي “الأهلي” يبحث عن هويتة ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخروج من البطولة اللإفريقية، وبطولة كأس زايد للإندية العربية، ونادي “المقاولون” يشهد اجمل وأقوي فترة له فى الموسم من حيث الأداء والنتائج.

شهدت تشكيلة النادي “الأهلي” غيابات بالجملة، أبرزها “وليد أزارو”، و”مؤمن زكريا”، بالاضافة الى المصابون من قبل، “أحمد فتحيي، محمد هاني، محمد الشناوي،عمرو السولية، على معلول”.

فى حين إنها شهدت عودة “باسم علي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ الذي لم يشارك مع النادي فى الدوري حتي الآن، اما ناصر ماهر فهو يعود لأول مرة بعد مباراة الإنتاج الحربي والعقوبة التي كانت موقعة عليه من جانب الإدارة”.

وكانت القايمة كالتالي:-

حراسة المرمي “شريف إكرامي، علي لطفي”.

الدفاع “أيمن أشرف، سعد سمير، صبري رحيل،باسم علي، ساليف كوليبالي”.

خط الوسط “حسام عاشور، وليد سليمان، هشام محمد، حمودي، إسلام محارب، ميدو جابر، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، كريم نيدفيد،، أكرم توفيق، محمد شريف”.

الهجوم “مروان محسن، صلاح محسن”.