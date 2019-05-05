في عيد ميلاده الـ 32 أهم الإنجازات في حياة فابريغاس

أتم النجم الأسباني سيسك فابريغاس عامه الـ 32، والذي يعتبر علامة في كرة القدم نظراً لما يملكه من إمكانيات فنية، وبطولات حققها في مسيرته الكروية.

بدأ فابريغاس مسيرته الكروية كلاعب هاوي في صفوف الناشئين بنادي برشلونة، وأستطاع أن يلفت الأنظار إليه وهو في سن صغير جداً عندما شارك في بطولة العالم تحت 17 عام، وقدم مستويات رائعة، حيث وصل بالمنتخب الاسباني للمركز الثاني، بالإضافة إلي حصوله علي الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة وجائزة الحذاء الذهبي كهداف لها.

مسيرته مع الأرسنال

وبعدها تعاقد مع نادي الأرسنال ليصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الإنجليزي، ويبدأ في كتابة التاريخ مع الفريق الإنجليزي، حيث حصل علي لقب الدوري مرتين عامي 2003، و2005 وفي عام 2008 حصل علي جائزة أحسن لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، وتمكن أن يكون قائد الفريق.

تعاقد برشلونة معه

و بعدما تألق مع ” المدفعجبة ” لفت أنظار الأندية الكبيرة للتعاقد معه، ومنهم نادي برشلونة الذي بدأ ممارسة الكرة فيه، وبالفعل أنتقل إلي النادي الكتلوني في 2011، في صفقة أنتقال تقدر بـ56 مليون دولار، وحصل معهم في عامه الأول علي لقب كأس السوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي بالإضافة إلي كأس العالم للأندية، وكأس ملك أسبانيا، وفي العام التالي حصل سيسك علي الدوري الأسباني.

رجوعه لإنجلترا مرة أخرى

عاد فابريغاس إلي الدوري الإنجليزي مرة أخري ولكن عبر بوابة تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات يقدر بـ 33 مليون يورو، وحقق معهم بطولة الدوري موسمي 2014_2015 و 2016_2017، كما حقق بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2014_2015.

الذهاب إلي موناكو الفرنسي

بدأ صانع الألعاب الأسباني رحلة جديدة في مسيرته الكروية مع نادي موناكو الفرنسي في 11 يناير 2019 بعقد يمتد حتي صيف 2022.

مسيرته مع المنتخب

بدأ فابريغاس مسيرته مع المنتخبات بالحصول علـي بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة والتي قامت عام 2003 في فنلندا وشهدت تألق لافت للنظر له حيث حصل علي لقب هداف البطولة وأحسن لاعب في البطولة.

ولم يكتفي بذلك بل شارك فابريغاس مع المنتخب في وقت مبكر من مسيرته الكروية ليصبح أصغر لاعب منذ 70 عام يشارك في المنتخب الأول، حيث لعب مع منتخب أسبانيا في بطولات كأس العالم 2006، وكأس الأمم الأوروبية عام 2008 وحصل عليها مع المنتخب، ثم شارك في بطولة كأس القارات 2009 ، وأفضل إنجاز له بالحصول علي كأس العالم في 2010 حيث صنع هدف الفوز لإنييستا في النهائي.

وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الأوروبية عام 2012 والتي حصلت عليها أسبانيا أيضاً، وكان حاضراً في المباراة النهائية حيث صنع أول هدف لديفيد سيلفا في المباراة النهائية ضد منتخب إيطاليا في المباراة التي إنتهت بفوز أسبانيا بأربعة أهداف نظيفة.

أرقام اللاعب في الدوري الإنجليزي

لعب فابريغاس 665 مباراة خلال مسيرته الكروية و أحرز خلالها 137 هدف، بينما في الدوري الإنجليزي لعب 350 مباراة حقق الفوز في 200 مباراة منها، وصنع 111 هدف وأحرز 50 هدف.

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