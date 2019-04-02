فياريال ضد برشلونة..تعادل مثير بين الفريقين بأربعة أهداف لكل منهما

فياريال ضد برشلونة،في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني حقق برشلونة تعادلا مثيرا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه فياريال،وقد أجلس مدرب برشلونة فالفيردي نجم البرسا الأول ليونيل ميسي في بداية اللقاء،بدأت المباراة قوية من جانب برشلونة الذي هاجم وخلق عدة فرص في الدقائق العشر الأولى من المبارة وفي الدقيقة الثانية عشر سجل المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو هدف التقدم للبرسا،واصل البرسا هجومه وماهي إلا أربع دقائق بعد هدف كوتينيو،البرازيلي الآخر مالكوم يسجل الهدف الثاني لبرشلونة.

إستفاق فياريال من صدمة الهدفين وإستطاع سامويل تشوكويز تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة،توالت الهجمات البرشلونية على مرمى الغواصات الصفراء لكن جميع المحاولات لم تثمر أي هدف لينتهي الشوط الأول من المباراة على نتيجة هدفين لهدف.

في الشوط الثاني عاد فياريال أكثر عزيمة ولم تمض سوى خمس دقائق على إنطلاقة الشوط الثاني حتى إستطاع كارل توكو إكامبي تسجيل هدف التعادل للغواصات الصفراء،تواصل المد الأصفر ليسفر عن هدف ثالث لفياريال في الدقيقة الثانية والستين من عمر المباراة عن طريق فيسنتي إيبورا،وفي الدقيقة الثمانين سجل كارلوس باكا الهدف الرابع لفياريال،لكن ليونيل ميسي إستطاع تقليص الفارق في الدقيقة التسعين من عمر المباراة قبل أن ينجح النجم لويس سواريز في تسجيل هدف التعادل في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وبات برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بسبعين نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد فيما إرتفع رصيد فياريال إلى النقطة الثلاثين في المركز السابع عشر.

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