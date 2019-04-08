فرانك لامبارد .. قبطان السفينة

كتب : خالد صلاح عبد الرحيم

لامبارد قبطان السفينة الذي يدير الملعب ويطلق التصويبات الصاروخية في الشباك ويصنع اللعب ويحمي فريقه من أي هجمات مضادة من خلال الضغط القوي والاستخلاص والعودة لتقديم المساندة الدفاعية ، يضئ الطريق لزملائه في الملعب للعبور للأمام وتأمين خروج الكرة من الخلف وإذا كانت هناك مشكلة فقط أعطي الكرة إلي لامبارد وهو سيتكفل بكل شئ ، القبطان يصرخ ليعطي اللاعبين التوجيهات داخل الملعب ويحمل نفسه المسئولية لتطوير الهجمة وصناعة الأهداف .

الخبير الاستراتيجي في وسط تشليسي وحلقة الوصل بين اللاعبين والذي يصل الخطوط ببعضها ، هناك مواقف لا يخرج منها إلا لامبارد يحلل المشهد ولديه ميزة ” التخيل الابتكاري” المكمل للعبة تجد لامبارد متصور لكل شئ حوله في الملعب يصنع الأهداف دون النظر لمن يتحرك خلفه او علي الجانب الأخر ولكنه يمتلك الرادار يشعر باللاعبين ويتوقع التحرك ويمرر في الزمان والمكان المناسب ، علي حافة منطقة الجزاء هو يعرف جيداً كيف يضع الكرة في الشباك وكأنه يسجل الرمية الثلاثية بـ كرة السلة .

قائد سفينة البلوز والقلب النابض لتشليسي والهداف التاريخي للنادي بــ 211 هدف ، وسفينة الهجوم ترسو عنده وتتحرك من خلاله هو من يرسم الخرائط ويظهر للاعبين ويطلب الكرة وينظر للجنود كي تتحرك للأمام وتأثيرة يظهر من خلال التصويب الصناعة والكرات الثابته المميز هو بمثابة المحرك الرئيسي للفريق .

أحد الأساطير في جيل تشليسي الذهبي ساعد الفريق في الحصول علي دوري الأبطال عام 2012 وهو بمثابة مساعد المدرب بما يقدمه من تعليمات للاعبين والقيام بكل بمهامه وأكثر في محور خط الوسط بالأضافة أن لامبارد مصدر إلهام لزملائه داخل الملعب وفي غرفة الملابس لامبارد حالة مختلفة في الوسط ومازال يسكن في قلوب عشاق البلوز .

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