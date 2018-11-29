“عمرو وردة” النادي لا يمانع رحيلي ووعدوني بالوقوف بجانبي إذا أردت الرحيل هل يكون ضمن صفقات النادي “الأهلي”

بعد هزيمة فريقه “باوك” اليوناني، أمام نادي “تشلسي” بنتيجة ثقيلة بأربع أهداف مقابل لاشىء، فى مسابقة الدوري الأوربي، الذي شارك فيها اللأعب بنزوله بالشوط الثاني من المباراة، وفي تصريحات لقناة “أون سبورت” بعد إنتهاء المباراة، “حاولت مساعدة فريقي بعد نزولي، ولكن الفريق كان متأخر بهدفين، وطرد للمدافع فى بداية المباراه، وهذا ما جعل المهمة صعبة، لكننا حاولنا وإستقبل فريقنا هدفين آخرين وربحو اللقاء”.

كما قال أيضاً “لدينا فريق جيد وشاب وجماهيرنا حضرت خلفنا من اليونان بنسب كبيرة، سنحاول التعويض فى الفترة المقبلة، ومحاولة إسعاد هذه الجماهير التي تساندنا دوماً، والعمل والجد والإجتهاد فى التتويج بالدوري، وإهدائه لهذه الجماهير التي نكن لها كل الإحترام والتقدير.

وأضاف اللأعب انه لديه عقد ما نادي “باوك” اليوناني وانا مستمر مع النادي، لكن الإدارة لن تعترض طريقي إن جاء عرض مناسب، هم وعدوني بالوقف معي إن اردت الرحيل”، هذا يدل على مدي قوة العلاقة بين اللأعب والإدارة اليونانية للنادي، وان اللأعب ملتزم بالعقد حتي إشعار آخر.

يذكر أن اللأعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب المنتخب “المصري” خافيير أجيري”، وذكرت بعض التقارير انه قد يكون من ضمن اللأعبين الذين قد تلجأ الإدارة الحمراء للتعاقد معها فى الإنتقلات الشتوية، وهوا من أبناء النادي “الأهلي”، وقد يأتي ضمن الصفقات الصيفية، هل ستلجأ إدارة النادي الأحمر فى التعاقد معه ام عندهم بدائل آخري، الأيام القليلة القادمة ستوضح كل شىء.