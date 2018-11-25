عبد السعيد يحرز هدفا رائعا في لقاء الأهلي والاتحاد السعودي

حقق مساء اليوم فريق “الأهلي” السعودي في لقائه مع “الاتحاد” السعودي فوزا كبيرا بعد أن أنهى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الجوهرة” بنتيجة 3 -1خلال الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي، يذكر أن “الأهلي” السعودي يضم ضمن صفوفه النجمين المصريين “محمد عبد الشافي” لاعب نادي الزمالك المصري، و”عبد الله السعيد” نجم النادي “الأهلي” المصري السابق، وقد سجل الأخير هدفا بعد أن نزل إلى ارض الملعب بعد أصابة زميله “ديجانيني” في الدقيقة 38 من بداية المباراة، بينما شارك نجم الزمالك السابق منذ بداية المباراة.

أحداث المباراة

حقق الاتحاد التقدم في الدقيقة 7 بعد أن سجل هدفه الأول والوحيد بقدم لاعبه “فهد المولد” عن طريق تمريره بينية من زميله “كريم الأحمدي” ليضعها الأول على يسار حارس مرمى الأهلي.

لم تمضي سوى دقائق قليلة إلا وقد عدل اللاعب السوري “عمر السومة” النتيجة بعد ان سجل هدفه السادس بالدوري، والأول باللقاء لفريق الأهلي، بعد أن وضعها بالرأس من عرضية خطيرة، لتصبح النتيجة 1 -1 بعد مضي 21 دقيقة من عمر اللقاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهذه النتيجة.

في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، يضيف اللاعب “عبد الفتاح عسيري” هدف التقدم للنادي “الأهلي” بتسديده قوية بقدمه اليسري بعد أن تلقى عرضية من زميله صاحب الهدف الأول “عمر السومة”.

في الدقيقة 76 من زمن اللقاء يضيف النجم المصري “عبد الله السعيد” ثاني أهدافه بالدوري السعودي وآخر أهداف اللقاء بعد أن وضعها على يسار حارس الاتحاد بقدمه اليسري لتسكن الشباك، وليرفع “الأهلي” رصيده من النقاط إلى 22 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.