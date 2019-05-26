عاجل !! قناة مفتوحه تنقل مباراه الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف الفارس الأبيض نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على ملعبه وهو نادي نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يمكن لعشاق الزمالك والكرة الإفريقية من متابعة احداث ومجريات المباراة عبر القنوات الناقلة للبطولة حصريا عبر قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره، بالإضافة إلي الاستديو التحليلي قبل المباراة وبعدها، وتحديدا عبر قناة Bein SPORTS HD1 بالتعليق العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يمكن متابعة مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية مجانا وبدون تشفير علي، حيث أعلنت قناة النيل للرياضة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر البث الأرضي بالإضافة إلي القناة الثانية الأرضية وذلك عبر التردد الأرضي للقنوات، ولكن للأسف لا يمكن استقبال بث هذه القنوات إلا داخل الأراضي المصرية.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بنتيجة هدفين لتحقيق اللقب مباشره اما في حالة الفوز بهدف وحيد سوف يتحكم الأمر إلى ركلات الترجيح، لحسم بطل الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري و نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي في الدقائق القاتلة والأخيرة من عمر المباراة بهدف نظيف علي ملعب نهضة بركان في المغرب

← إقرأ أيضاً: