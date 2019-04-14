عاجل بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

يبحث الكثير من عشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك والكرة الإفريقية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد حسنية أكادير في مباراة العودة من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم.

يستضيف النادي الزمالك اليوم منافسة نادي حسنية أغادير المغربي الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الفارس الابيض الي تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم في الكونفدرالية

يمكن لعشاق نادي الزمالك بشكل خاص والكرة الإفريقية بشكل عام من متابعة مجريات المباراة بالتفصيل بالإضافة إلي الاستديو التحليلي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره باعتبارها الحاصلة على حقوق البث للبطولة، وسوف يتم نقل المباراة تحديدا على قناة Bein SPORTS HD1 l، بالتعليق الصوتي باللغة العربية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية الإفريقية اليوم

ويمكن أيضا متابعة أحداث اللقاء عبر القنوات المفتوحة مجانا بدون تشفير عبر قنوات الباقة الافريقية ولكن لا تبث هذه القنوات عبر نايل سات واليكم الترددات والاقمار الخاصة بالقنوات التي يمكن تلقي البث عليها.

قناة RTI 1 القمر ياه سات 52 E التردد 12347 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة TV القمر ياه سات 52 E التردد 12347 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة ORTB القمر يوتلسات 16 E التردد 11804 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة ORTM القمر يوتلسات 9 E التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

كذلك سوف تنقل المباراة عبر قناة الثانية الأرضية في مصر والنيل الرياضية عبر التردد الأرضي في دولة مصر العربية فقط.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتعادل سلبي ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الكونفدرالية.

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