عاجل” اعتزال عصام الحضري كرة القدم

صرح وكيل أعمال الحارس عصام الحضري وهو محمد شيحة وقال أن قرار اعتزال عصام الحضري اتخذ من قبل اللاعب نهائيا، وقال ان الحضري لم يسافر مع بعثة الإسماعيلي لمواجهه ميساجير في بوروندي في دور 64 من دوري أبطال أفريقيا وقال أن الحضري تم أحالته للتحقيق، ونقدم لكل متابعين موقع نجوم مصرية تفاصيل اعتزال عصام الحضري.

اعتزال عصام الحضري

اعلن محمد شيحة وكيل أعمال عصام الحضري أن اللاعب ينتظر رجوع فريق الإسماعيلي من مواجهه ميساجير في بوروندي وقال عند وصول الفريق سينهي كل شئ والإعلان عن الاعتزال رسميا، وجدير بالذكر أن الحارس المصري عصام الحضري قد اعتزل دوليا بعد مشاركته في كاس العالم 2018 حيث اصبح اكبر لاعب في التاريخ يشارك في المونديال.

انضم عصام الحضري ألي الإسماعيلي في الموسم الماضي في صفقة لمدة سنة، ولعب عصام الحضري مع الفرق الأتية: التعاون السعودي، وادي دجلة، الاتحاد السكندري، المريخ السوداني، الإسماعيلي ، سيون السويسري، والأهلي، ودمياط.