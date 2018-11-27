عاجل| أزمة مالية كبرى تمنع الأهلي من تدعيم صفوفه في يناير، السقوط يستمر

أعلنت مصادر مطّلعة داخل النادي الأهلي المصري أن النادي غالباً لن يستطيع تدعيم صفوفه بشراء لاعبين جدد على مستوى عال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظراً لمروره بأزمة مالية خانقة في الفترة الحالية تمنع تواجد سيولة مالية كافية في خزينة النادي تُمكنه من المنافسة على الصفقات السوبر التي يحتاج إليها الفريق بشدة، كما أن النادي لم يستطع سداد المستحقات الواجبة عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تفاصيل وأسباب الأزمة المالية

قالت المصادر إن السبب الرئيسي في الأزمة المالية الحالية هو تأخر وصول مستحقات رعاية النادي منذ فترة بسبب خلافات الأهلي مع شركة صلة للرعاية التي فسخت تعاقدها وتأخر إدارة الأهلي في التعاقد مع شركة كبرى لرعاية الفريق بالمبلغ الذي يستحقه، وهو النادي صاحب الشعبية الأكبر ونسبة المشاهدة الأعلى في مصر والشرق الأوسط.

ولم يدخل خزينة القلعة الحمراء خلال فترة الشهور الثلاث الأخيرة سوى 25 مليون جنيه فقط، وهي غير كافية لإبرام أية صفقات قوية يحتاج إليها النادي الذي خرج من بطولتين كبيرتين خلال أسبوعين وسقط اليوم في بطولة الدوري الممتاز أمام فريق المقاولين العرب، بسبب ضعف مستوى اللاعبين الحاليين والتخبط الإداردي وعدم قدرة الخطيب على إبرام صفقات جيدة للفريق.