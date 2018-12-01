عااجل بالتردد 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

في هذا التقرير نستعرض معكم أربعة قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ونقدم لكم كافة الترددات الخاصة بتلك القنوات لتتمكن من مشاهدة المباراة عبر هذه القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

تقام في مساء اليوم السبت 1 من شهر ديسمبر الجاري مباراة ريال مدريد الإسباني فالنسيا ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الليجا الإسبانية فى تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة bein sport الرياضية بالتعليق الصوتي للمعلق رؤوف خليف، بالإضافة إلي الاستديو التحليلي للمباراة، وتنقل المباراة على قناة bein sports HD3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

القناة الأولى CBC Sport HD

التردد 11135

القمر الصناعي AzerSpace 46°E

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

القناة الثانية ARENA SPORT

التردد 11512

القمر الصناعي يوتلسات

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

القناة الثالثة IRIB Varzesh

التردد 11881

القمر الصناعي Badr 26°E

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

القناة الرابعة RTS

التردد 10971

القمر الصناعي Hot Bird 13

معدل الترميز 29700

الاستقطاب أفقي

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس من ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة منذ بداية الموسم.