عااجل بالتردد 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

في هذا التقرير نستعرض معكم أربعة قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ونقدم لكم كافة الترددات الخاصة بتلك القنوات لتتمكن من مشاهدة المباراة عبر هذه القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.
تقام في مساء اليوم السبت 1 من شهر ديسمبر الجاري مباراة ريال مدريد الإسباني فالنسيا ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الليجا الإسبانية فى تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو.
إقرأ المزيد
تعرف على الأزمة التي تسببت في تأخير انطلاق مباراة الأهلي وبتروجيت
صلاح أساسي – تعرف على موعد مبارة ليفربول وإيفرتون والتشكيل المتوقع
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا
يمكن متابعة المباراة عبر شبكة bein sport الرياضية بالتعليق الصوتي للمعلق رؤوف خليف، بالإضافة إلي الاستديو التحليلي للمباراة، وتنقل المباراة على قناة bein sports HD3.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا
القناة الأولى CBC Sport HD
التردد 11135
القمر الصناعي AzerSpace 46°E
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
القناة الثانية ARENA SPORT
التردد 11512
القمر الصناعي يوتلسات
معدل الترميز 30000
الاستقطاب عمودي
القناة الثالثة IRIB Varzesh
التردد 11881
القمر الصناعي Badr 26°E
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
القناة الرابعة RTS
التردد 10971
القمر الصناعي Hot Bird 13
معدل الترميز 29700
الاستقطاب أفقي
الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس من ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة منذ بداية الموسم.
التعليقات