عااجل بالتردد 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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عااجل بالتردد 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

في هذا التقرير نستعرض معكم أربعة قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ونقدم لكم كافة الترددات الخاصة بتلك القنوات لتتمكن من مشاهدة المباراة عبر هذه القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

 

تقام في مساء اليوم السبت 1 من شهر ديسمبر الجاري مباراة ريال مدريد الإسباني فالنسيا ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الليجا الإسبانية فى تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

 

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة bein sport  الرياضية بالتعليق الصوتي للمعلق رؤوف خليف، بالإضافة إلي الاستديو التحليلي للمباراة، وتنقل المباراة على قناة bein sports HD3.

 

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

 

القناة الأولى  CBC Sport HD

 

التردد  11135

 

القمر الصناعي  AzerSpace 46°E

 

معدل الترميز  27500

 

الاستقطاب  أفقي

 

القناة الثانية  ARENA SPORT

 

التردد  11512

 

القمر الصناعي  يوتلسات

 

معدل الترميز  30000

 

الاستقطاب  عمودي

 

القناة الثالثة  IRIB Varzesh

 

التردد  11881

 

القمر الصناعي Badr 26°E

 

معدل الترميز  27500

 

الاستقطاب  أفقي

 

القناة الرابعة  RTS

 

التردد  10971

 

القمر الصناعي  Hot Bird 13

 

معدل الترميز 29700

 

الاستقطاب أفقي

 

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس من ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة منذ بداية الموسم.




     