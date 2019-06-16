“صلاح” يقود الفراعنة للأنتصار على غينيا ويقدم تبلوه كروي رائع ويطمئن الجماهير المصرية

متابعينا الأحباب في مصر والعالم العربي، يسعدنا من خلال موقعنا الرائد على الدوام نجوم مصرية، أن نكون معكم الليلة من خلال هذا التقرير عن مباراة مصر وغينيا الودية، إستعداداً لكأس الأمم الأفريقية “مصر 2019” التي ستنطلق الأسبوع القادم، ويدخل المنتخب هذا اللقاء بتشكيلة مختلفة عن مباراة تنزانيا الماضية، حيث يسعى المدير الفني خافيير أجيري الي الدفع بالعناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في البطولة .

تحديث: تغلب المنتخب المصري على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل الأهداف مروان محسن من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، وأضاف أحمد علي الهدف الثاني من متابعة لكرة النجم العالمي محمد صلاح، الذي تلاعب بحارس غينيا لتصتدم كرته بالقائم ويتابعها أحمد علي ويسكنها الشباك، والهدف الثالث من أسيست من النجم محمد صلاح الي عمر جابر، الذي يسكنها المرمى بينما هدف غينيا جاء نتيجة خطأ من الأعب عمر جابر، مرر الكرة بالخطأ الي محمد الشناوي ليتابعها لاعب غينيا ويسكنها شباك الحارس محمد الشناي، لتنتهي المباراة بتقدم منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف، لتطمئن الجماهير المصرية على المنتخب قبل خوض المنافسات الإفريقية، التي لن تكون سهلة خاصة وأن الكرة الإفريقية أصبحت تضم مواهب كبيرة من الاعبين المحترفين في أكبر الأندية الإفريقية.

يدخل المنتخب المصري الأول الليلة المباراة الودية الثانية له والأخيرة، إستعداداً لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر هذا الشهر، حيث يلتقي المنتخب الغيني على ملعب برج العرب في تمام التاسعة مساءً، ليستقر المدير الفني لمنتخب مصر بشكل نهائي على شكل المنتخب، وطريقة العب التي سيخوض بها منافسات البطولة الإفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة .

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، باهر المحمدي،ايمن أشرف،أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني،طارق حامد،عبد الله السعيد،محمود حسن ريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم:مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا الليلة.

من المنتظر أن تنقل المباراة على قناتي تايم سبورت التردد الأرضي الرقمي والأرض العادي والتردد الفضائي للقناة تذاع المباراة على قناة أون سبورت التردد الفضائي.

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موعد مباراة مصر وغينيا وملعب المباراة.

تقام مباراة مصر وغينيا الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة مصر الليلة على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.

وفي نهاية التقرير نتمني التوفيق للفراعنة بأداء مباراة قوية، تطمأن الجماهير المصرية على المنتخب الوطني قبل إنطلاق البطولة.

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