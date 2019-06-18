صفقات ريال مدريد المحتملة في الميركاتو الصيفي

يدخل ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة كبيرة للتعاقد مع لاعبين على أعلي مستوي حتي يعود الفريق الملكي لتحقيق الألقاب والبطولات مرة أخري،عندما تولي زيدان ريال مدريد في ولايته الأولى حقق الفريق العديد من البطولات أهمها بطولة دوري أبطال أوروبا حصل عليها ثلاث مرات متتالية،وفاز بكأس العالم للأندية،وفي ولايته الثانية لم يحقق أي بطولة مع الفريق الملكي،وهبط مستوي الفريق وخروجه من جميع البطولات.

يسعي الفريق الملكي للتعاقد مع لاعبين لتعويض ما حدث في الموسم الماضي من هزائم ساحقة على يد العديد من الفرق في جميع البطولات،حيث خرج الريال من كأس الملك على يد غريمه برشلونة بهزيمة كبيرة على ملعب الريال،وبعدها خروج المرينجي من دوري الأبطال على يد الفريق الهولندي أياكس أمستردام بهزيمة ساحقة على ملعب سانتياجو برنابيو،وحصل على المركز الثالث في الدوري،بعد هذه الكوارث والهزائم الساحقة دخل الريال سوق التعاقدات لتعويض ما حدث والحصول على البطولات.

صفقات ريال مدريد المحتملة في سوق الانتقالات:بعد التعاقد مع الكثير من الصفقات المهمة مثل إيدين هازارد،لوكا يوفيتش،لم يكتفي بهم الريال ويوجه الصوب نحو صفقات أخري لتعزيز قوة الفريق ومن الصفقات المحتملة:

1_بول بوجبا:يسعي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي بوجبا من مانشستر يونايتد بعد توضيح اللاعب في رغبته للعب في صفوف الفريق الملكي،ويهتم زيدان بالفرنسي بسبب قوة اللاعب في خط الوسط وبعد اقتراب الالماني توني كروس والكرواتي مودريتش من الخروج من صفوف الفريق تحرك بيريز للتعاقد مع بوجبا لتعويضهم والسيطرة على دائرة الوسط وتحقيق البطولات مرة أخري.

2_مبابي:يسعي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي مبابي من باريس سان جيرمان لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل البرتغالي رونالدو الى اليوفي،يعتبر من أفضل المواهب التي ظهرت في العام الماضي وأصبح يمثل قوة هجومية للمنتخب الفرنسي والاعتماد عليه مع فريقه بعد إصابة البرازيلي نيمار.

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