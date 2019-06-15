صفقات ريال مدريد الجديدة في الميركاتو الصيفي

يسعي الفريق الإسباني ريال مدريد التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة لتعويض الموسم الماضي الذي كان مخيب للأمال والخروج من جميع البطولات وخرج بموسم صفري من الألقاب،حيث خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد الفريق الهولندي أياكس أمستردام بنتيجة كبيرة بأربعة اهداف على ملعب سانتياجو برنابيو،وخرج من كأس الملك على يد العملاق الكتالوني بنتيجة ساحقة لصالح برشلونة في نصف نهائي الكأس،وحصل علي المركز الثالث في الدوري الإسباني.

دخل ريال مدريد الميركاتو الصيفي الحالي بكل قوة للتعاقد مع لاعبي بمستوي عالى حتي يعود الفريق الملكي الى مكانته الطبيعية والحصول علي البطولات مع الفرنسي زين الدين زيدان،حقق ريال مدريد مع زيدان في ولايته الأولي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية،هبط مستوي الريال بعد خروج رونالدو وزيدان من الفريق ولم يحصل علي أي بطولة ولكن عاد بيريز وتم التعاقد مع العديد من الصفقات لتحقيق البطولات.

صفقات ريال مدريد الجديدة:أعلن بيريز عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعويض ما حدث في الموسم الماضي وهم:

1_لوكا يوفيتش:تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من فريق فرانكفورت الألماني بعد صراع طويل مع برشلونة بقيمة تبلغ 60 مليون يورو.

2_إيدير ميليتاو:تعاقد ريال مدريد مع المدافع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي بقمية تبلغ 50 مليون يورو،رغم صغر سن اللاعب إلا أن ريال مدريد تمسك به وتعاقد معه.

3_إيدين هازارد:تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد من فريق تشيلسي الإنجليزي بقيمة تبلغ 100 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

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