صدمة لجمهور الزمالك بعد الإعلان عن مدة غياب ساسى بعد اصابته اليوم

استطاع نادى الزمالك اليوم ان يحقق انتصار غالى امام نادي حسنية اغادير المغربى، والتاهل الى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية بعد ان تغلب على منافسه المغربى بهدف نظيف احرزه ابراهيم حسن، ولكن كانت الأخبار السيئة هى إصابة فرجانى ساسى النجم المغربى، واحد اهم اعمدة الفريق فى الفترة الماضية.

كان لقاء الذهاب بين نادى الزمالك، وحسنية اغادير قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف ليكفى هدف الزمالك اليوم للتأهل الى الدور النصف النهائى لملاقة الفائز من النجم الساحلى التونسى، ونادى الهلال السودانى فيما جائت اصابة النجم التونسى خلال احداث الشوط الاول للمبارة، وبعد مرور اقل من ربع ساعة من أحداث اللقاء لتتسبب فى حالة من الحزن لجمهور الزمالك الذى يعلم قيمة نجم خط الوسط الدولى التونسى فرجانى ساسى بالنسبة للفريق.

فيما جائت تفاصيل اصابة ساسى -كما تم الاعلان عنها من قبل الفريق الطبى بنادى الزمالك- بشرخ فى شظية القدم، وهى الاصابة التى قد تتسبب فى غياب ساسى لمدة تزيد عن اربع اسابيع كامله عن لقاءات الفريق الامر الذى يعنى ان ساسى سيغيب عن اللعب فى مباريات فى غاية الأهمية بالنسبة لمسيرة الزمالك لهذا الموسم.

واستوجبت اصابة ساسى عمل جبيره له فور خروجه من ارض الملعب، وهو الامر الذى يعد ضربة للفريق نظرا للدور الحيوى الذى يقوم به ساسى فى وسط ملعب نادى الزمالك هذا الموسم.

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