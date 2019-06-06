سبب غضب “محمد صلاح” من الصحفيين

فى اول ايام عيد الفطر المبارك صباح الأربعاء شن محمد صلاح النجم المصري انتقادا لاذعا على وسائل الإعلام،بسبب تعرضه للمضايقة والتضييق عليه داخل منزل عائلته في محافظة الغربية قرية نجريج،ويقضي صلاح إجازة العيد برفقة عائلته في بقرية نجريج، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة أبطال أوروبا مع ناديه الانجليزي ليفربول.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية “أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح، خوفا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.”

وغرد محمد صلاح عبر حسابه فى موقع تويتر قائلا: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”

ويستعد حاليا النجم المصرى الى الانضl﻿ام للمنتخب المصرى المشارك فى بطولة الامم الافريقية التى تنظم فى مصر خلال الفترة بين (الجمعة,21 يونيو :الجمعة,19 يوليو) ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الاولى بجانب منتخبات (الكونغو،أوغندا،زيمبابوى).

تشكيلة المنتخب المصرى – كاس الامم الافريقية 2019

ويذكر ان مباراة الافتتاح ستكون يوم الجمعة 21 يونيو فى ستاد القاهرة بين منتخبى(مصر-زيمبابوى) فى الساعة العشارة مساء.

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