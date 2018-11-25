يستعد كل من نادي ريفر بليت ونادي بوكاجونيورز لخوض مباراة الدور النهائي خلال مباراة الإياب، ويخوض نادي ريفر بليت صاحب الملعب المباراة وهو صاحب الحظ الوافر خلال تلك المباراة والساعي لتسجيل بطولة هذا العام باسمه كما فعل خلال بطولة عام 2015 حينما استطاع أن يفوز على فريق تيجريس أونال المكسيكي خلال مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 3-0 بعد التعادل السلبي للفريقين بالمكسيك، نظراً لتعادله خارج ملعبه خلال مباراة الذهاب أمام فريق بوكاجونيورز بنتيجة 2-2 مما جعل المهمة بسيطة شيئاً ما خلال تلك المباراة، أما نادي بوكاجونيورز والذي يسعى لرفع كأس البطولة والغائب عن الفريق منذ أكثر من 11 عام عندما حقق الفريق البطولة عام 2007، والتي فاز خلالها على فريق جريميو البرازيلي بمجموع اللقاءين 5-0، ويسعى نادي بوكاجونيورز لتعويض الإخفاق الذي لحق بالفريق خلال مباراة الذهاب والتي وضعت الفريق في مأزق كبير حيث أنه يلزمه تحقيق الفوز لنيل لقب البطولة.

أما على صعيد بطولة كأس الليبرتادوريس في لعب الفريقين قبل هذه المباراة 5 مباريات، حقق نادي ريفر بليت الفوز في لقاء وحيد، وتحقق الفوز لنادي بوكاجونيورز خلال مبارتين، وانتهت مبارتين بين الفريقين بالتعادل.

تقام المباراة على ملعب المونيمونتال بمدينة بيونس ايرس الأرجنتينية، وتبث في تمام الساعة الـ11.00 مساءً بتوقيت السعودية (الساعة الـ8.00 بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة AD SPORTS HD 2 (قناة أبو ظبي الرياضية) بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.

تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير ريفر بليت، ليقام اللقاء اليوم الأحد.