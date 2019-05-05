ريال مدريد ضد فياريال..موعد وتوقيت المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

يستضيف ريال مدريد فياريال في سانتياغو بيرنابيو يوم الأحد في معركة بين الفريقين الثالث والرابع عشر في ترتيب الدوري الأسباني،خسر ريال مدريد 1-0 أمام رايو فاليكانو صاحب المركز 19 ، حيث أخفق الريال مدريد في خلق أي فرص واضحة في تلك المباراة ، وسيتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في موسم محزن حقًا لعشاق النادي الملكي.

في هذه الأثناء ، يبدو أن فياريال هو الفريق الذي تولد من جديد ،فمنذ أن خرج من الدوري الأوروبي، لم يهزموا في أربع مباريات بالدوري .

مع بقاء ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني ، سيبحث الفريقان عن نهاية قوية لإنهاء موسم كان مروعًا لكلا الناديين.

موعد وتوقيت المباراة:

ضربة البداية :الأحد 5 مايو

التوقيت 14:15 (بتوقيت جرينتش)

الملعب سانتياغو بيرنابيو

الحكم جيل مانزانو

سيكون ريال مدريد بدون لاعبين محوريين في هذه المواجهة ضد الغواصات الصفراء حيث ما زال سيرجيو راموس وألفارو أودريوزولا وكريم بنزيما يعانون من الإصابات ، مع عودة راموس وبنزما مؤخراً إلى التدريب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يخوض فياريال هذه المباراة ويحتاج إلى نتيجة إيجابية حيث يحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط ، وأي نقاط ضد فريق ريال مدريد يمكن أن يضمن لهم السلامة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فياريال:

ريال مدريد كورتوا. كارفاجال ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ؛ كاسيميرو، كروس، مودريتش؛ فاسكيز ، بيل ، فينيسيوس.

فياريال

فرنانديز. غاسبار ، جونزاليس ، فونيس موري ، كوينتيلا ؛ إيبورا ، كازورلا ؛ تشكويزي ، فورنالس ، بيدرازا ؛ مورينو.

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في ما يلي كيفية أداء كل فريق في مبارياته الخمس الماضية في جميع المسابقات.

ريال مدريد ضد فياريال:

رايو فاليكانو 1-0 ريال مدريد (28/4) فياريال 1-1 هويسكا (28/4)

خيتافي 0-0 ريال مدريد (25/4) سوسييداد 0-1 فياريال (25/4)

ريال مدريد 3-0 اتلتيك بلباو (21/4) فياريال 2-1 ليجانيس (21/4)

ليجانيس 1-1 ريال مدريد (15/4) فالنسيا 2-0 فياريال (18/4)

ريال مدريد 2-1 ايبار (6/4) جيرونا 0-1 فياريال (14/4)

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