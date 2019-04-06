ريال مدريد ضد إيبار..ريال مدريد يفوز على إيبار بفضل هدفي بنزيما

ريال مدريد ضد إيبار،في إطار منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني فاز الريال مدريد على ضيفه إيبار في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السانتياغو بيرنابيو،وإنطلقت المباراة بقوة بين الفريقين لكن غابت الفاعلية الهجومية من كلا الفريقين في النصف الساعة الأول من المباراة،وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين إفتتح إيبار النتيجة عن طريق لاعب خط الوسط مارك كاردونا،حاول ريال مدريد بدوره معادلة الكفة قبل الذهاب إلى الإستراحة لكنه لم ينجح في ذالك لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم إيبار بهدف نظيف.

في الشوط الثاني من المباراة عاد ريال مدريد بقوة وخلق عدة فرص كانت ستكون كفيلة بالتقدم للريال لو ترجمت إلى أهداف،وقبل إكتمال الربع ساعة الأول من إنطلاقة الشوط الثاني نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في إدراك التعادل للريال.

وإستمر ضغط ريال مدريد على إيبار إلى أن نجح كريم بنزيما مرة أخرى في التسجيل في الدقيقة الواحدة والثمانين.وشهدت الدقائق التالية هجوما مكثفا من ريال مدريد لكن لم يسفر عن أي هدف،لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وبهذ الفوز أصبح ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة.

المباريات المتبقية للريال مدريد في الدوري: