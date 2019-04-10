رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني

تفاعل عدد من الوجوه الرياضية السعودية مع الشكوى التي رفعها نادي الهلال السعودي إلى الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا)، وأكدوا أنها لن تفيده في شيء، ولن يتم النظر فيها أصلًا، ولن تضرّ إلا مصداقية الدوري السعودي المحترف لكرة القدم.

وقال المحامي الرياضي الدولي علي عباس، إنّ “الفيفا لا تنظر في مثل هذه المشاكل الداخلية، وتترك البتّ فيها للاتحاد السعودي، الذي له قوانين داخلية”.

ورفضت لجنة الاستئناف الاحتراز التي تقدم بها نادي الهلال على خلفية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني، في مباراة الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بين نادي الهلال ونادي الوحدة (1/1).

وقال رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، إنّ القوانين الداخلية للاتحاد السعودي، وللاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع تسجيل اللاعبين خارج الفترة الرسمية للتسجيل.

ولم يكتف نادي الهلال برفع احتجاج، واحتراز على مشاركة لاعب يرى أن تسجيله غير قانوني، رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقدم الأدلة على أنّ تسجيل اللاعب محمد القرني، تمّ في خارج الفترة الرسمية المحددة لتسجيل اللاعبين المحترفين.

تفاعلات رياضيين سعوديين

وتفاعل عدد من الوجود السعودية الرياضية مع الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي برنامج رياضي تلفزيوني “الديوانية”، قال المحامي الرياضي الدولي علي عباس، إنّ الفيفا لا تهتمّ بمشاركة القرني، ولن يستفيد نادي الهلال شيئًا، لأنّ الفيفا لا تنظر في القوانين الداخلية للاتحادات المحلية، التي لها قوانينها الخاصة، وهي التي تسري، طالما أنّ الدوري سعودي، والفرق المتنافسة سعودية”.

وأضاف أنّ هذه الشكوى ستضعف الدوري السعودي محلّ شكّ، وتصبح مصداقيته في الميزان.

لكن صالح الداود، اللاعب السابق لنادي الشباب، تساءل: “كيف يقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل، خاصة وأنّ هناك فترتين محددتين في السنة”.

وقال المدافع السابق للنادي الأهلي السعودي محمد عبد الجواد: “هل هكذا يردّ الهلال الجميل إلى الوطن بكشف المشاكل لدى الفيفا”، مؤكدًا أنّ ” ما يحصل عيبٌ”.

أما فيصل المطرفي، فقد أشار إلى أنّ “تبريرات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وما قاله المحامي علي عباس، يؤكد بأن موقف نادي الهلال غير صحيح، والاتحاد السعودي سيوقف الهلال بسبب هذا القرار”.

وأكد غُرم العمري، أنّه “يحقّ لنادل الهلال الذهاب لمركز التحكيم، واحتجاجه على تسجيل اللاعب القرني خارج فترة التسجيل شرعي”.

لجنة الاستئناف ترفض

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتراز الذي تقدمت به إدارة نادي حول عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني بالمشاركة في مباراة الجولة 23 من الدوري السعودي المحترف، في مكة المكرمة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1).

وقالت اللجنة إنها قبلت الاحتجاج شكلًا، ورفضته موضوعًا، وهو قرار قابل للاستئناف، أمام لجنة الاستئناف، التي بدورها رفضت هذا الاحتجاج.

ويحتلّ نادي الهلال المرتبة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، متأخرًا عن نادي النصر صاحب الطليعة بنقطة واحدة (61 نقطة).

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