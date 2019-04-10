 التخطي إلى المحتوى

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني

كتب محمد رجب آخر تحديث

تفاعل عدد من الوجوه الرياضية السعودية مع الشكوى التي رفعها نادي الهلال السعودي إلى الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا)، وأكدوا أنها لن تفيده في شيء، ولن يتم النظر فيها أصلًا، ولن تضرّ إلا مصداقية الدوري السعودي المحترف لكرة القدم.

 

وقال المحامي الرياضي الدولي علي عباس، إنّ “الفيفا لا تنظر في مثل هذه المشاكل الداخلية، وتترك البتّ فيها للاتحاد السعودي، الذي له قوانين داخلية”.

 

ورفضت لجنة الاستئناف الاحتراز التي تقدم بها نادي الهلال على خلفية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني، في مباراة الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بين نادي الهلال ونادي الوحدة (1/1).

 

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
مشاركة محمد القرني ضد نادي الهلال

 

وقال رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، إنّ القوانين الداخلية للاتحاد السعودي، وللاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع تسجيل اللاعبين خارج الفترة الرسمية للتسجيل.

 

ولم يكتف نادي الهلال برفع احتجاج، واحتراز على مشاركة لاعب يرى أن تسجيله غير قانوني، رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقدم الأدلة على أنّ تسجيل اللاعب محمد القرني، تمّ في خارج الفترة الرسمية المحددة لتسجيل اللاعبين المحترفين.

 

تفاعلات رياضيين سعوديين

 

وتفاعل عدد من الوجود السعودية الرياضية مع الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي برنامج رياضي تلفزيوني “الديوانية”، قال المحامي الرياضي الدولي علي عباس، إنّ الفيفا لا تهتمّ بمشاركة القرني، ولن يستفيد نادي الهلال شيئًا، لأنّ الفيفا لا تنظر في القوانين الداخلية للاتحادات المحلية، التي لها قوانينها الخاصة، وهي التي تسري، طالما أنّ الدوري سعودي، والفرق المتنافسة سعودية”.

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
المحامي الرياضي الدولي علي عباس

 

وأضاف أنّ هذه الشكوى ستضعف الدوري السعودي محلّ شكّ، وتصبح مصداقيته في الميزان.

 

لكن صالح الداود، اللاعب السابق لنادي الشباب، تساءل: “كيف يقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل، خاصة وأنّ هناك فترتين محددتين في السنة”.

 

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
اللاعب السابق صالح الداود

 

وقال المدافع السابق للنادي الأهلي السعودي محمد عبد الجواد: “هل هكذا يردّ الهلال الجميل إلى الوطن بكشف المشاكل لدى الفيفا”، مؤكدًا أنّ ” ما يحصل عيبٌ”.

 

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
لاعب الأهلي السعودي السابق محمد عبد الجواد

 

أما فيصل المطرفي، فقد أشار إلى أنّ “تبريرات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وما قاله المحامي علي عباس، يؤكد بأن موقف نادي الهلال غير صحيح، والاتحاد السعودي سيوقف الهلال بسبب هذا القرار”.

 

وأكد غُرم العمري، أنّه “يحقّ لنادل الهلال الذهاب لمركز التحكيم، واحتجاجه على تسجيل اللاعب القرني خارج فترة التسجيل شرعي”.

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
غرم العمري

 

لجنة الاستئناف ترفض

 

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتراز الذي تقدمت به إدارة نادي حول عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني بالمشاركة في مباراة الجولة 23 من الدوري السعودي المحترف، في مكة المكرمة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1).

رياضيون سعوديون يتفاعلون مع شكوى الهلال إلى الفيفا بسبب مشاركة القرني
احتجاج الهلال مقبول شكلًا مرفوض موضوعًا

 

وقالت اللجنة إنها قبلت الاحتجاج شكلًا، ورفضته موضوعًا، وهو قرار قابل للاستئناف، أمام لجنة الاستئناف، التي بدورها رفضت هذا الاحتجاج.

 

ويحتلّ نادي الهلال المرتبة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، متأخرًا عن نادي النصر صاحب الطليعة بنقطة واحدة (61 نقطة).

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

محمد رجب

صحافي وتربوي، له تجربة طويلة في الكتابة الصحفية، عمل بعديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية في لندن وكندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.