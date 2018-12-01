“رونالدو” يرتقي لقمة الهدافين و”اليوفينتوس” يغرد على الصدارة منفرداً

واصل نادي “اليوفينتوس” نتائجه المذهلة بالدوري الإيطالي، والأداء المثالي، تألق اللأعب البرتغالي “رونالدو”، ليرتقي لقمة الهدافين، برصيد (10) أهداف، ويقدم فريق “السيدة العجوز” اداءات قوية، خلال مباراياته علي المستوي المحلي، وعلي المستوي الأوربي، حيث ضمن التأهل للدور الثاني ببطولة دوري أبطال اوربا، بعد فوزه على نادي “فالنسيا” الأسباني، واليوم يثبت ويبرهن على قوته بعد مكسب اليوم لفريق “فيرونتينا”،بثلاثة أهداف مقابل لاشىء.

إستطاع نادي “اليوفي” المحافظه على قمة جدول الدوري بعد مكسبه لنادي “اليوفينتوس”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث بدأ أصحاب الأرض التكتل الدفاعي مما سنح الفرص لفريق “اليوفي” بالهجوم والضغط القوي حتي نتج عن ذلك بالتقدم بهدف للأعب “رودريجو بينتاكور”، ثم عزز المدافع “جورجيو كيليني”، فى الدقيقة التاسعة والستون، وفيما إعتلي اللأعب البرتغالي الصدارة ب(10) أهداف، متساوياً مع اللأعب، البولندي لاعب نادي “جنوي”، كريشتوف بياتيك”،

حيث أحرز “رونالدو” الهدف العاشر له من ضربة جزاء، رافعاً رصيده “لعشرة ” أهداف”، بينما رفع فريق “السيدة العجوز” نقاطه إلي (40) نقطة، بثلاث عشر إنتصاراً، وتعادل وحيد، بفارق إحدي عشر من النقاط عن ملاحقه فى الترتيب نادي “نابولي”.

بينما يستعد فريق “نابولي”، لمواجهة فريق “أتالانتا”، فى ختام نفس الجولة نفسها، ويشهد الدوري الإيطالي منافسة قوية، من المركز الثاني والمراكز الأدني فى حين إن اليوفي، يغرد على القمة منفرداً، فى حين ان الإندية الإيطالية فى بطولة دوري الإبطال “اليوفي، وروما، ونابولي”، يقتربون صعد بالفعل “اليوفي، وروما” فيما ينتظر “نابولي” الجولة الأخير لتحديد صعوده، وهذا يدل على قوة الإندية الإيطالية هذا الموسم.