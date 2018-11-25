رونالدو …. المهاجم الأسطوري

كتبه : خالد صلاح عبد الرحيم

يسابق العاصفة وأسرع من الظل الملعب كله يصمت ليشاهد ما يفعله بالكرة لا تسمع إلا لصوت الكرة بين قدمية وكائن سريع يركض بالكرة نحو المرمي يراوغ أي لاعب أمامه ، كل المحللين عجزوا عن وصفه فلقبوه بالظاهرة ،رونالدو معجزة كرة القدم والمهاجم الشرس ، يمتلك قدرة مراوغة لا تصدق كان بإمكانه التغلب على خمسة مدافعين في غمضة عين هو أصعب أختبار للمدافعين و أسوأ كابوس لهم .

رونالدو أفضل من ارتدي الرقم 9 لاعب يعرف كل شئ عن الهجوم ، هو المهاجم المتكامل العصري وهو أكثر من مجرد مهاجم، سريع لأقصي درجه ويمتلك مهارات رهيبة ولديه حس تهديفي عالي يسجل من أنصاف الفرص ، ويجيد إختراق الدفاعات المتكتلة ، لاعب خطير داخل وخارج منطقة الجزاء ، لديه تصور جيد في الملعب يعرف كيف يتمركز في المناطق التي ستذهب لها الكرة ومن ثم ينقض سريعاً قبل المدافع ويحرز الأهداف .

هو عنصر ثابت في المنتخب البرازيلي ، يعود بعد ما يقرب من عام ونصف على الخطوط الجانبية وعلى طاولة العلاج ويقود البرازيل للحصول علي لقب كأس العالم 2002والهداف وأفضل لاعب في العالم في نفس العام، وهذا يدل علي أنه لاعب عظيم ، رونالدو لاعب عبقري لمسته للكرة أشبه بسماع الموسيقي مع فنجانً من القهوة وأنت تشاهد البحر في عزله ، رونالدو يسجل و يصنع الأهداف يراوغ أكثر من لاعب في توقيت واحد من زوايا صعبه ومساحات ضيقه يمتلك تصويبات متقنه سريع جداً بالكرة و عندما يذهب إلي الأطراف يراوغ اللاعبين ويقطع للعمق وينهي الهجمة في الشباك ، هو رأس الحربة الهداف عندما يكون داخل الصندوق ،وعندما يرجع للخلف هو المهاجم الوهمي الذي يصنع الأهداف يمرر ويراوغ ويصوب علي المرمي .

رونالدو أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم بعمر الــ 20عام سنة 1996 ، بالاضافة إلي حصوله علي أعلي تقييم أداء في كأس العالم (9.87 / 10) كأفضل أداء من أي لاعب في تاريخ كأس العالم متفوقاً علي مارادونا (9.60)، وبيليه (9.76) .

هو المثل الأعلي لأي رأس حربة ومثال يجب أن يحتذي به لأي مهاجم، لاعب سابق جيله بمراحل، الرجل الذي أعاد تعريف الرقم 9 في علم كرة القدم، وكعازف يطرب الآذان، أو كساحر يخطف الأنظار، كان يبدع ابن البرازيل، الذي لم يكن أحد قادرًا على إيقافه مهما بلغت قوة المنافس، فهو يراوغ ويمر ويخادع الكل، وفي الأخير يسكن الكرة الشباك. لم يكن مجرد لاعب، بل أصبح (ظاهرة).

Source: نجوم مصرية