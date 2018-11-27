نتيجة مباراة روما وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوربا

روما وريال مدريد يلتقينان اليوم في في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا حيث ستلعب المباراة في العاصمة الإيطالية روما علي ملعب الأولمبيكو، ويدخل فريق ريال مدريد وهو متصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط حيث يدخل فريق روما المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد وفي المركز الثالث يأتي سسكا موسكو برصيد 4 نقاط ثم في المركز الرابع فيكتوريا بلزن برصيد نقطة واحدة، ونقدم الي متابعين موقع نجوم مصرية موعد مباراة روما وريال مدريد اليوم.

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روما وريال مدريد

يدخل فريق روما المباراة وهو مسجل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وأربعة هزائم تركت روما في المركز السابع في الدوري الإيطالي الممتاز، وبالفعل روما في المركز التاسع بفارق تسع نقاط عن المركز الثالث حيث خسرت خسارتها الأخيرة أمام أودينيزي في نهاية الأسبوع الماضي، وكان روما قد تغلب على أودينيزي في جميع المباريات العشرة السابقة حيث أن أودينيزي لم يفز منذ أكثر من شهرين.



وصل روما إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول ، كما أنه فاز على برشلونة بشكل كبير ومن الصعب أن نتصور أنهم سيكررون هذا الأم رامام ريال مدريد لكن أي شيء يمكن أن يحدث في جولة خروج المغلوب.

يتصدر ريال مدريد المجموعة السابعة بفارق الأهداف ، وسوف يتخيل فرصه في التقدم إلى الدور المقبل حتى لو خسر في روما، فاز الفريق الإسباني بدوري الأبطال في كل من المواسم الثلاثة الماضية ووصل إلى نصف النهائي على الأقل في كل من آخر ثماني مواسم.

ومن المحتمل أن يتمكن ريال مدريد من المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الرابع على التوالي ، ولكن حتى من دون كريستيانو رونالدو، وخسر مدريد بشكل لا يصدق خمس مرات بين 26 سبتمبر و 28 أكتوبر ، لكنه انتصر في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات ، وسوف يكون حريصًا على الارتداد عن ما كان عرضًا ضعيفًا للغاية ضد إيبار.

موعد مباراة روما وريال مدريد

المباراة موعد المباراة الملعب روما وريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق: 27\11\2018 الساعة: 10:00م بتوقيت القاهرة. الساعة : 11:00م بتوقيت مكة المكرمة. ملعب الأولمبيكو

نتيجة مباراة روما وريال مدريد

نقدم لكل متابعين موقع نجوم مصرية نتيجة مباراة روما وريال مدريد اليوم وهذا بعد اطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بين روما وريال مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة روما وريال مدريد مباشر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت عبر قناة Bein Sports 1 ويتواجد في التعليق علي المباراة المعلق رؤوف خليف.