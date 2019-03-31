روما نابولي..الموعد والتشكيل المتوقع في قمة الجولة 29 من الدوري الإيطالي

روما نابولي،في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي يستضيف نادي روما نابولي في ديربي ديل سولي،ويحتل نادي روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق أربع نقاط عن ميلان وستة عن إنتر صاحبي المركز الرباع والثالث على التوالي،خسارة هذه المبارة قد تفقد روما الحصول على مقعد حتى في الدوري الأوروبي فهو لايبتعد سوى نقطتين عن لاتسيو وأتالانتا وسامبدوريا.

في هذه الأثناء ، يشعر نابولي بالراحة في المركز الثاني،فهو بعيد جدا عن يوفنتوس بحيث يتعذر عليه الفوز باللقب،وبعيد عن بقية المجموعة بحيث لا يشعر بالقلق من فقدانه أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تعرض لاعبوا روما للاصابات هذا الشهر ، وكان آخر ضحية هو هداف البطولة ستيفان الشعراوي ، الذي يعاني من مشكلة في الساق،ومن الممكن أن يعود كوستاس مانولاس.

وسيغيب من جهة نابولي كل من راؤول ألبيول ، وكذلك فلاد تشيريتش وأمادو ديوارا،بينما أصبح لورينزو إنسيني جاهزا للعب بعد إصابة قصيرة الأجل.

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التشكيلات المتوقعة للفريقين:

روما اولسن. كارسدورب ، مانولاس ، فازيو ، كولاروف ؛ زانيولو ، ونزونزي ، وكريستانتي ، وبيروتي ؛ دزيكو ، شيك.

نابولي ميريت. مالكويت ، مكسيموفيتش ، كوليبالي ، روي ؛ كاليخون ، آلان ، رويز ، الشارة ؛ ميرتنز ، ميليك.

متى تنطلق الأحد 31 مارس

ستنطلق المباراة في 14:00 (بتوقيت جرينتش)

الحكم جيانبولو كالفاريسي