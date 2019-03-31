روما نابولي..الذئاب تخسر بأربعة أهداف لواحد في الأوليمبيكو

روما نابولي،في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي حقق نابولي فوزاً كبيرا على مضيفيه نادي روما في ديربي ديل سولي،نابولي دخل المباراة بقوة وبعد دقيقتين من إنطلاق المباراة سجل أركاديوش ميليك هدف السبق لنابولي،سيطر الفريق على مجريات المباراة في معظم الشوط الأول،وقبل إنتهاء الشوط الأول أدرك ديييغو بيروتي هدف التعادل لروما من ضربة جزاء.

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ومع إنطلاقة الشوط الثاني عاد نابولي إلى السيطرة من جديد،وفي الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة أحرز المهاجم البلجيكي درايز ميرتنز هدف التقدم لنابولي،واصل نابولي ضغطه على روما وبعد خمس دقائق من هدف ميرتنز سجل سيموني فيردي الهدف الثالث لفريق نابولي،روما حاول جاهدا تعديل النتيجة لكن ضغط النابوليين أجبره على البقاء في دور المدافع،نابولي لم يكتف بالثلاثية ففي الدقيقة الواحدة والثمانين سجل البديل أمين يونس الهدف الرابع لفريقه،الدقائق العشر الأخيرة لم تأتي بأي جديد ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز نابولي على روما بأربعة أهداف لواحد.

وارتفع رصيد نابولي إلى ثلاثٍ وستين نقطة في المركز الثاني،فيما تجمد رصيد نادي روما عند النقطة السابعة والأربعين في المركز السادس،مبتعدا عن المراكز الأربع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

المباريات الخمس المقبلة لنابولي في الدوري.