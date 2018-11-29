رغم عدم مشاركته في المباراة غدا..رزاق سيسيه” الاتحاد السكندرى بإمكانهم الفوز علي الزمالك”

بعد الهزيمة التي حققها الزمالك علي الاتحاد السكندرى في مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل لا شئ التي ادخلها كاسونجو لذلك يحتاج الاتحاد السكندرى إلى الخروج فائزا من المباراة بهدف واحد أو هدفين أو ستكون نهايته في كأس زايد للأندية ،أما الزمالك يحتاج إلى التعادل بأي نتيجة لتأهله إلى الربع النهائي في كأس زايد للأندية ،التي سوف تقام غدا الجمعة علي ملعب بتروسبورت.

وفي ظل هذه الأجواء اعلن” رزاق سيسيه ” لاعب الاتحاد السكندرى أن الفوز علي الزمالك ليس صعبا ،وان فريقه يحاول الفوز علي الزمالك قائلا “نتيجة الذهاب لم تكن كبيرة لذلك يسهل التعويض في لقاء غدا ” .

وتابع قائلا” الاتحاد السكندرى يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم الفوز علي الزمالك مثلما حدث مع الترجي التونسي في نفس البطولة “.

و سوف يتغيب لاعبين فقط من الاتحاد السكندرى وهم احمد داوودا و رزاق سيسيه ،أما النادي الزمالك سيتغيب محمود حمدي بسبب أصابته وحازم أمام بسبب إرهاق في العضلة الخلفية وتأكيد غياب طارق حامد بسبب تلقيه الإنذار الثاني الذي حصل عليه في مباراة الذهاب.

وحازم أمام الذي كان يعانى من إرهاق في العضلة الخلفية ،أما طارق حامد سيتغيب عن المباراة بسبب حصوله علي ثاني إنذار في مباراة الذهاب .

وسوف تذاع المباراة غدا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ،الثامنة بتوقيت السعودية وسوف يتم نقلها علي قناة أبو ظبي الرياضية.