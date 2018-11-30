رسمياً “مؤمن زكريا” يجدد تعاقده مع النادي “الأهلي” لمدة ثلاثة مواسم

وآخيراً إستدل الستار عن تجديد لاعب النادي “الأهلي” مؤمن زكريا”، بعد إنتشار الكثير من الإشاعات حول رحيله عن القلعة الحمراء، وإرتباط إسم الأعب بالكثير من الأندية وعلي رأسهم نادي “بيراميدز”، جاء تجديد اللأعب للنادي الأحمر ليقطع الشك باليقين، ووضع حد للشائعات المنتشرة حول مستقبله، فمنذ ساعات قليلة، جدد اللأعب عقده لمدة “ثلاث سنوات” بعد الجلسة التي جمعت اللأعب مع الكابتن “سيد عبد الحفيظ” والإتفاق على جميع الأمور الخاصة بالتجديد.

هذا وقد شهدت جلسة خاصة وسرية بين الكابتن “سيد عبد الحفيظ” وبين اللأعب “مؤمن زكريا”، لمناقشة تجديد اللأعب للنادي والشروط الخاصه به، وحل جميع المشاكل التي تسببت فى تأخر اللأعب عن التجديد للنادي الأحمر.

هذا وقدم الكابتن “سيد عبد الحفيظ” عرض مالي مناسب لطموحات اللأعب، وحل جميع مستحقاته المتأخرة، والتي كانت تبلغ خمسة ملايين جنية والتي كانت تعد من الأسباب الرئيسية فى تأخر تجديد اللأعب.

كما اكد مصدر فى الادي “الأهلي”، أن العرض لاقي قبول اللأعب ورحب به، وقام بتجديد العقد ليقطع كل الإشاعات التي لازمت اللأعب فى الفترة الأخيرة، عن تأخر تجديد عقده.

كما ذكر المصدر أيضاً، ان استبعاد اللأعب من مباراة “بتروجيت” غداً، ليس له أى دخل بموضوع تجديد عقد اللأعب، وأن اللأعب ينفذ برنامج تأهيلياً مساء كل يوم، حتي يتم تجهيزه للمباريات المقبلة، وسوف ينضم للقائمة فور الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.