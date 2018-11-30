“رسمياً” سحب تنظيم أمم أفريقيا “2019” من “الكاميرون” وفتح الترشح لإستضافتها من جديد

ذكرت تقارير إعلامية، انه تم سحب تنظيم بطولة “أمم أفريقيا” من البلد المنظم له “الكاميرون”، فى 7 يونيو 2019 القادم بمشاركة “24” منتخب لأول مرة، كما إنها لأول مرة تقام بفصل الصيف، وكانت اللجنة التنفيذية للكاف قد عقدت إجتماعاً، اليوم الجمعة بالعاصمة الغانية “أكرا”، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة.

وقد فتح الإتحاد الإفريقي ملف الترشح لإستضافة البطولة مرة آخري،ويعتقد الكثير أن “المغرب” هي الدولة الأقرب، بعد فشلها فى إستضافة ملف “كأس العالم” (2026)، وخسارة الملف لصالح الولايات المتحدة، “تعتبر المغرب” الأقرب لللإستضافة، بسبب توفر البيئة المناسبة لإقامة البطولة، منها منشئات عظيمة وقوية وجاهزة للإستقبال فى آي وقت، بينما يتوفر عنصر الآمان والإستقرار.

يذكر أن “المغرب” كان على وشك إستضافة بطولة “2015” لكنه تم سحبه منها وتم إقامة البطولة “بغينيا الإستوائية”.

وقد صرح الكابتن “خالد لطيف” عضو الإتحاد المصري وعضو إتحاد شمال أفريقيا “بدعم الإتحاد المصري للمغرب فى إستضافة امم أفريقيا 2019، كما صرح “لطيف” المغرب واجهة مشرفة للكرة العربية، وتمتلك كل الإمكانيات التي تساعدها على إستضافة البطولة ونجاحها، وتابع قائلاً بغض النظر عن مكان إستضافة البطولة، فهناك منافسة قوية زشريفية بين المنتخبين على الصعيد الفني، وأن منتخب المغرب يمتلك مدرب كبير قادر على تحقيق اللقب، المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد”، الذي له باع كبير بالبطولات الإفريقية، وقد سجل إسمه من نور فى سجل المدربين الذين حققو اللقب، وقال علاقتنا القوية مع المغرب منعتنا من التفاوض مع المدرب المميز.