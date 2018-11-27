رسمياً “سبعة” أندية تتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوربا بعد لقاءات اليوم

جري اليوم مباريات الجولة الخامسة من بطولة “دوري أبطال أوربا، وشهد اليوم مبارايات عديدة من أربع مجموعات مختلفة، فى حين سيستكمل باقي المجموعات يوم الأربعاء، وجائت النتائج لتأكد حضور بعض الفرق الكبيرة، فى حين انه لم تكن هناك مفاجئات كثيرة.

حقق فريق “ريال مدريد” إنتصار مهم يعيد له الثقة بعد الهزيمة الأخيرة فى الليغا الأسبانية، على فريق “روما” فى العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل لاشىء، بينما علي الجانب الأخر من المجموعة يربح فريق “فيكتوريا بلزن” فريق “شاختار” بنتيجة “هدفين” مقابل “هدف”، وبذلك يتحدد متصدري هذه المجموعة ويصعدا الي الدور القادم من البطولة، “ريال مدريد” متصدر كأول المجموعة وفريق “روما” يتأهل كثاني المجموعة.

بينما تعادل فريق “مانشستر سيتي” مع فريق “أولمبيك ليون” على ملعب الأخير “بهدفين” مقابل “هدفين”، بينما ربح فريق “شاختار” الأوكراني فريق “هوفنهايم” الألماني بنتيجة “ثلاثة” اهداف مقابل “هدفين” ليضمن فريق “مانشسنر سيتي” التأهل للدور الثاني، وينتظر فريق “أولمبيك ليون” المباراة الأخيرة ليحسم التأهل وينتزع البطاقة من فريق “شاختار” الأوكراني.

وفي المجموعة الخامسة حسم فريق “بايرن ميونخ” تأهله بخماسية فى مرمي بنفيكا، فى حين ان الجانب الأخر من المجموعة يفوز فريق “أياكس” الهولندي على فريق “ايك أثينا” “بهدفين” مقابل لاشيء، ليصعدا الفريقين للدور القادم.

كما صعد فريق “اليوفنتوس” بعد فوزه على فريق “فالنسيا” الأسباني “بهدف” مقابل لاشيء، وربح أيضاً فريق “مانشستر يونايتيد” فريق “يانج بويز” بنفس النتيجة ليتأهلا للدور الثانيى فريقيى “اليوفي”، و”اليونايتيد”.