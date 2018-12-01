رسمياً اللأعب “محمد محمود” لاعب “وادي دجلة” يوقع رسمياً للنادي “الأهلي” لمدة أربع مواسم ونصف

فى أول صفقة يبرمها النادي “الأهلي” يعلن رسمياً “نادي وادي دجلة” عن الإتفاق مع نادي “الأهلي” وتعاقد نادي “الأهلي”، مع اللأعب ” محمد محمود” اللأعب الدولي الذي مثل منتخب مصر فى أكثر من مناسبة، ويعد اللأعب هوا مطمع لأغلب أندية الدوري التي تنافس علي المقدمة، حيث يتميز بالإتزان، والاداء السهل الذي دائماً ما يسهل المهمه لمن يلعب بجوارة، معطي حلولاً إضافية لزملائه فى وسط الميدان..

وذكر رئيس شركة وادي دجلة “علاء نور”، ان الصفقة تقدر قيمتها ب(20) مليون جنية، سوف يدفع النادي “الأهلي” (15) مليون، وسيتم تعاقد نادي “وادي دجلة”، مع اللأعب “أحمد رمضان بيكهام”، يذكر ان النادي “الأهلي” قد أعار اللأعب فى أول الموسم لنادي “وادي دجلة”.

وقد ذكر أيضاً ان الصفقة تتضمن جوانب آخري، منها إن النادي “الأهلي سيدفع خمسة ملايين إضافة فى حال مشاركة اللأعب فى عدد عشرون مباراة فى موسم واحد، و(10) مليون بحد أقصي فى أربعون مباراة.

وأشار أيضا أن نادي “وادي دجلة” سيحصل على نسبة 20% فى حالة بيع اللأعب مستقبلاً، ويعد اللأعب صاحب ال”20″ ربيعاً موهبة من المواهب المميزة التي يسعي الجميع الي تعزيز أنديتهم بها، وقد كان النادي “الأهلي” حريص كل الحرص على التعاقد مع هذا النجم الصاعد، لتعزيز صفوف الفريق، بعد فترة من النتائج المخيبة، وهذا وقد اعلن النادي عن الدعم وبكل قوة فى سوق الإنتقلات الشتوية، وهذه تعد إولي صفقات النادي التي اعلن عنها رسمياً.