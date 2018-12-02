رسمياً .. الأهلي يضم “محمد محمود” لاعب وادي دجلة في صفقة تقدر ب 20 مليون جنيه

أعلن النادي الأهلي رسمياً ضمه للاعب وادي دجلة المميز محمد محمود لمدة أربع مواسم ونصف تبدأ من أول يناير المقبل.

أعلن ذلك سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي في بيان رسمي صدر يوم أمس السبت، وقال “عبد الحفيظ” أن المفاوضات مع مسؤولي وادي دجلة لم تستغرق وقتاً طويلاً وذلك لحرص ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على التعاون مع النادي الأهلي وذلك بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه”.

🔴 الأهلي يتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة اربع سنوات ونصف pic.twitter.com/l78phC8ijn — Al Ahly SC (@AlAhly) December 1, 2018

وأضاف البيان: “جاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في ألمانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين”.

وأختتم “عبد الحفيظ”: “محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي وادي دجلة”.

على الجانب الأخر قال علاء نور مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة أن الصفقة تقدر قيمتها المالية ب 20 مليون جنيه، سيدفع الأهلي منها 15مليوناً، بينما سيتم ترك 5ملايين جنيه للأهلي في مقابل شراء عقد أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في صفوف وادي دجلة بداية من الموسم الحالي على سبيل الأعارة من النادي الأهلي.

وتابع:”الصفقة بها بعض الإضافات الأخرى، حيث سيدفع الأهلي خمسة ملايين إضافية كمكافأة حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة في موسم واحد، وبحد أقصى 10 مليون جنيه بعد 40 مباراة”.

وأشار نور في ختام تصريحاته إلى أن نادي وادي دجلة سيحصل على نسبة 20% من صفقة بيع محمد محمود إلى ناد آخر، بجانب ما دفعه الأهلي لوادي دجلة من صفقة الانتقال والمكافآت.