آخر تردد لقناة بيراميدز الرياضية Pyramids الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد قناة نادي بيراميدز، حيث أعلنت قناة “بيراميدز” الرياضية عن إطلاق ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، إلى جانب ترددها الأول بتقنية الـHD، فيما أعلنت الصفحة الرسمية لقناة براميدز على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن تردد قناة الأهرام الـHD على نايل سات، وهو 11334 أفقي بمعدل ترميز 27500، كما أعلنت القناة عن وجود تردد تردد قناة نادي بيراميدز بتقنية SD أو Standard digital البث الرقمي القياسي وهو: 12015 رأسي بمعدل ترميز 27500.

معلقين ونجوم قناة نادي بيراميدز

وتضم القناة نخبة كبيرة من المعلقين والمحللين الرياضيين ونجوم الكرة المصرية، أمثال إبراهيم سعيد وخالد الغندور ورضا عبد العال وأشرف قاسم وميدو وعلي ماهر وإبراهيم حسن، وحسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن، وخالد بيومي وحسام حسن بالإضافة إلى المعلق مدحت شلبي وأحمد عفيفي والمعلق بلال علام.

كان مسئولو قناة بيراميدز الرياضية قد نجحوا في الحصول علي حقوق بث مباريات الدوري المصري لعام 2018 بداية من الأسبوع الـ13 من المواجهات وذلك بعد اتفاق الهيئة الوطنية للإعلام مع شركة “برزنتيشن” علي تولي الشركة انتاج وتصوير باقي المبارايات من الدوري هذا الموسم ويحق لبيراميدز بداية من الأسبوع الـ13 إذاعة المباريات.

كما نجح مسئولوا القناة أيضا في الحصول علي حقوق إذاعة بعض مباريات دورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى 2018/2019.

وحصلت بيراميدز على حقوق إذاعة المباريات التمهيدية لدورى أبطال أوروبا فقط، وستكون الأدوار النهائية عبر إحدى القنوات العربية الحاصلة على حقوق البث بشكل حصرى.

تردد قناة بيراميدز الرياضية القمر التردد الترميز النايل سات 12015 رأسي v. الترميز 27500 صورة القناة sd القمر نايل سات الترميز الاستقطاب التردد 27500 أفقي h 11334 صورة القناة HD

قناة بيراميدز تفاوض المعلق أيمن الكاشف

ترددت أنباء كثيرة على لسان مصادر مقربة من إدارة قناة بيراميدز عن فتح باب التفاوض لضم المعلق التليفزيوني أيمن الكاشف، للانتقال من اون سبورت إليها مقابل أجر شهري يصل لأربعة مرات. وبالفعل بدأت الاتصالات بين الطرفين، إلا أن”الكاشف” رفض العرض بدون الحصول علي موافقة مسبقة من قنوات أون سبورتس، التي يرتبط بها بعقد سنوي.

أعلنت قناة بيراميدز حصولها علي حقوق بث أربع مباريات أخري للنادي الأهلي إضافة الي العشر مباريات التي قد حصلت عليها مع بداية الدوري المصري، ليصل عدد المباريات التي حصلت عليها القناة 14 مباراة حتى الآن. فيما لم تحدد إدارة قناة بيراميدز مبارتان من المباريات الأربع وهنا مباراة الأهلي ووادي دجلة ومباراة الأهلي والإنتاج الحربي أما باقي المباريات سيتم تحديدهما فيما بعد .