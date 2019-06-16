رابط حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع تذكرتي tazkarti

أعلنت الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتي ” tazkarti”، عن طرح تذاكر مباريات كاس الأمم الأفريقية وذلك من خلال التسجيل والحجز عبر تطبيق تذكرتي، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتعتمد اللجنة المنظمة للبطولة على نظام إلكتروني في حجز تذاكر مباريات البطولة، لتسهيل الحصول عليها بدلا من الإذدحام أمام شبابيك بيع التذاكر، والقضاء علي السوق السوداء في بيع التذاكر، التي تنتشر في توقيت المباريات والبطولات، ولكي تستطيع حجز تذكرة لابد من إستخراج بطاقة المشجع، وذلك لمنع إنتقال ملكية التذكرة لأكثر من شخص بعد شراءها.

طريقة حجز تذاكر كأس الأمم الأفريقية من موقع تذكرتي

قم بالدخول على موقع حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية تذكرتي من هنا



الموقع متاح بـ 3 لغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية .

يجب عليك استخراج بطاقة المشجع أو Fan id بالنقر على المكان المخصص بها واتباع التعليمات اللازمة .

بالنقر على المكان المخصص بها واتباع التعليمات اللازمة . بعد استخراج بطاقة المشجع اضغط على نافذة شراء تذاكر الموجودة في الواجهة الرئيسية للموقع وقم بإختيار المباراة التي تود حضورها.

سوف تنتظر الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر.

يمكن للشاب الذى يبلغ عمره أقل من 16 سنة الحجز من خلال الرقم الخاص بالـ Fan ID لولي الأمر.

لولي الأمر. سوف تصل التذاكر المطلوبة خلال مدة 5 أيام عمل .

يتم استلامها التذاكر عن طريق الفروع التي سيتم الإعلان عنها أو من خلال خدمة التوصيل للمنازل.

سيتم الرد على كافة أستفسارتكم من خلال الخط الساخن على هذا الرقم : 15355 .

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