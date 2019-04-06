رئيس نادي الهلال السعودي يتّهم الرائد بالتّساهل أمام النصر، ويطالب بالنزاهة والعدل

اتّهم رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل،نادي الرائد بالتساهل مع نادي النصر، بسبب عدم إشراكه لبعض اللاعبين الأساسيين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، قبل يومين، والذي انتهى بفوز زملاء حمد الله بخماسية نظيفة.

واتّهم الأمير محمد بن فيصل، في تصريح صحفي لـــ”دوري بلس” المسؤولين على تسيير الدوري السعودي بــ”عدم النزاهة”، قائلًا: “المنافسة في دوري الموسم الجاري تفتقر إلى النزاهة”، مضيفًا “لاعب النصر، ممنوع اللمس”، وذلك في إشارة إلى تساهل الحكام مع مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله، وفق تعبيره.

نلعب ضد “أشياء كثيرة”

وقال رئيس نادي الهلال، عقب فوز فريقه الصعب على نادي الحزم (2/3): “نحن نلعب ضد “أشياء كثيرة””، مضيفًا “لقد صرّحت بعد لقائنا ضد النادي الأهلي في البطولة العربية، وما حصل في مباراة النصر والاتفاق، كان عبارة عن مسرحية، لاعب ممنوع اللمس، وهذا لا يمنع من القول بأنه لاعب ممتاز”.

وأشار الأمير محمد بن فيصل إلى أنّ “المسؤولين رفضوا احتجاجنا حول المادة 6 من قوانين الفيفا، ورغم أنهم يعرفون هذا، وكذلك رئيس الرابطة يعرف هو الآخر، أنّ التسجيل خارج فترة التسجيل يعتبر مخالفة، وتجاوزًا لقوانين الفيفا، ولكن ردودهم كانت عبارة عن استخفاف بالرياضة، وبعقول الناس”.

دوري الإثارة

واعتبر رئيس نادي الهلال أنه “دوري الإثارة”، مؤكدًا أنه “لا نزاهة في الدوري، وليست هناك منافسة نزيهة بين الفرق”.

وأوضح الأمير محمد بن فيصل أنّ “نادي النصر فريق كبير، وله رجالات وجمهور كبير، لكن المنافسة يجب أن تكون في الملعب”.

وقال: “لماذا لا يعود الحكام إلى “الفار” للتأكد من أنها ضربة جزاء، مثلًا”.

“من غير المعقول أن يحدث ما نراه اليوم في الدوري السعودي، لقد اضطررنا إلى التصريح بذلك، لماذا لا ينظرون إلى استئنافاتنا”، يواصل الأمير محمد بن فيصل، ليؤكد لجمهور نادي الهلال: “لن أتوقف عن المطالبة بحقوق النادي، ولن أسمح بذلك”.

شكوى إلى الفيفا

أكد الأمير محمد بن فيصل أنه رفع شكوى إلى الجامعة الدولية لكرة القدم حول قانونية تطبيق المادة 6 من قوانين الفيفا، وإمكانية تسجيل اللّاعبين خارج فترة التسجيل القانونية، وهو ما تضرّر منه نادي الهلال.

وأشار إلى أنّ المادة 29، الفقرة (أ)، في لائحة الاحتراف، تبيّن أنه لا يحقّ للاعبين التسجيل إلّا خلال فترتي التسجيل الرسميتين، باستثناء اللاعب المحترف الذي ينتهي عقده قبل انتهاء فترة التسجيل.

مسرحيات تحصل في الدوري

وأفاد بأنّ “ما يحث في الدوري، خلال هذا الموسم، لم أشاهده أبدًا في حياتي.. هناك مسرحيات تحصل في الدوري”.

وقال رئيس نادي الهلال: “نريد حقّنا، نريد العدل.. احترموا نادي الهلال الذي حقق البطولات المحلية والآسيوية والعربية، وله 11 لاعبًا في صفوف المنتخب السعودي”.

ودعا رئيس نادي الهلال كل الفرق التي ستواجه كلًّا من نادي الهلال ونادي النصر في المباريات الأربع الأخيرة المتبقّية من الدوري، أن تقدّم كل ما لديها، وتلعب بكل قوة، حتى يكون الدوري، في مبارياته الأخيرة، على الأقل، تنافسيًّا، حسب تعبير الأمير محمد بن فيصل، في تصريحه لــ “دوري بلس”.

وكان نادي النصر فاز في الدربي الأخير على نادي الهلال (2/3).

وانتصر نادي الهلال في مباراة الجولة الأخيرة، وبصعوبة، على نادي الحزم (2/3)، بينما فاز نادي النصر على نادي الرائد (0/5).

وبعد هذين الانتصارين، وقبل أربع جولات من انتهاء الدوري السعودي، يتربّع نادي النصر على صدارة الدوري بــ 61 نقطة، متقدمًا على نادي الهلال، الذي يحتل المرتبة الثانية، وبفارق نقطة واحدة على نادي النصر (60 نقطة).