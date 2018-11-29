جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 والفرق المتأهلة لدور الستة عشر

بدأ جميع متابعي كرة القدم حول العالم بالبحث عن موعد قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 بعد أن اقترب اكتمال عقد المتأهلين لدوري المجموعات بنهاية منافسات الدور الإقصائي المؤهل لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من أغسطس من عام 2018.

وكعادة كل موسم فيشارك في هذه البطولة 32 نادياً من مختلف أقطار القارة العجوز، ويطمح كل نادي بالطبع في الظفر بلقب الكأس ذات الأذنين من البطولة الأقوى عالمياً، والتي تضم اللاعبين أصحاب الشهرة الكبيرة، والنجومية العالية في الملاعب الأوروبية.

ريال مدريد الإسباني هو الفريق صاحب الإنجاز الأكبر في هذه البطولة، إذ أن النادي الملكي تمكن من التتويج بلقب البطولة الأوروبية الكبرى في 13 مرة منذ انطلاق منافسات هذه البطولة، كما أن الفريق استطاع أن يٌتوج بلقب البطولة في آخر ثلاث مواسم.

ويقع في التصنيف الأول في قرعة دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 أندية: ريال مدريد الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني بإعتبارهما الفائزين بلقبي دوري الأبطال، والدوري الأوروبي الموسم المقبل، بالإضافة لأندية برشلونة، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

وستبدأ مراسم إجراء قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الخميس الموافق الثلاثين من أغسطس الجاري، على أن يبدأ سحب القرعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

وسيتم نقل أحداث مراسم سحب قرعة دوري المجموعات من دوري الأبطال أمسية الخميس من خلال شاشة قناة bein SPORTS News والتي ستقوم بالبث المباشر لأحداث القرعة من داخل قاعة جريمالدي بإمارة موناكو.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا

وعلى هامش أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا سيتم الاعلان عن الفائز بجازة اللاعب الأفضل في أوروبا الموسم الماضي، ويتنافس على هذه الجائزة كل من: محمد صلاح، ورونالدو، ولوكا مودريتش.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

أٌقيمت مساء اليوم قرعة دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا بإمارة موناكو، وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد حامل لقب البطولة في المجموعة السابعة بجانب أندية: روما وسيسكا موسكو الروسي، بلزن السويسري، وكانت مجموعة الموت هي المجموعة الثالثة، والتي يشارك فيها أندية: باريس سان جيرمان، ونابولي، وليفربول، بالإضافة لفريق روبن كازان، وأتت نتائج باقي المجموعات على النحو التالي:

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

بعد أن انتهت منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 لاتزال حتى الآن بعض المقاعد لدور الستة عشر لم يتم حسمها بعد، وازادت المنافسة على مقعدين في المجموعة الثالثة بين ليفربول وباريس ونابولي، حيث أن فوز نابولي على النجم الأحمر، وخسارة ليفربول أمام باريس أربك حسابات المجموعة، لتستمر المنافسة حتى الجولة السادسة والأخيرة، وإليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019:

الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

بعد أن مرت خمس جولات من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 تمكن 12 نادياً حتى الآن من حسم بطاقة التأهل، ففي المجموعة الأولى ضمن أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند للدور القادم بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني في المجموعة، وفي المجموعة الثانية تمكن برشلونة من حسم أموره مبكراً وحسم بطاقة التأهل الأولى، لتبقى البطاقة الثانية معلقة بين توتنهام وانتر ميلان.

المجموعة الثالثة هي الأقوى بين فرقها، فلم تكشف بعد عن هوية أي فريق متأهل للدور القادم، إلا أن الصراع على بطاقتي التأهل بين نابولي، وباريس، وليفربول لا يزال قائماً حتى الجولة الأخيرة، وفي المجموعة الرابعة كان التأهل من نصيب بورتو وشالكه الألماني، وتأهل فريق أياكس الهولندي بصحبة بايرن ميونخ للدور القادم من المجموعة الخامسة، وحسم السيتي تأهله للدور القادم من المجموعة السادسة، كما تأهلت أندية ريال مدريد، وروما، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد عن المجموعتين السابعة والثامنة.