دوري أبطال آسيا|الهلال يخسر أمام إستقلال طهران والنصر يمطر شباك الزوراء برباعية

الهلال ضد إستقلال،خسر الهلال السعودي أمام إستقلال طهران الإيراني في المباراة التي جمعتهما اليوم في منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا،الفريق الإيراني دخل المباراة بقوة وإستطاع التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه علي الكريمي،لكن الهلال ضغط على الفريق الإيراني بقوة وأجبره التراجع لمناطقه،وفي الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء سجل بيجمان منتظري الهدف الثاني لفريقه،وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إستقلال طهران بهدفين دون رد.

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وفي الشوط الثاني من المباراة أخذ الهلال زمام الأمور حيث كان المسيطر ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة الواحدة والسبعين عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز،وشن هجوما رهيبا على الفريق الإيراني لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف ثان لينتهي اللقاء بفوز إستقلال طهران بهدفين لواحد.

ورغم خسارته إلا الزعيم السعودي مازال يتربع على عرش المجموعة ج بفارق نقطتين عن الدحيل القطري وإستقلال طهران.

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وفي مباراة أخرى فاز النصر السعودي على ضيفه الزوراء العراقي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد،الزوراء تقدم في النتيجة في الدقيقة الثانية عشرة بواسطة الاعب أحمد فاضل،وفي الدقيقة الرابعة والعشرين عادل عبداله آل سالم النتيجة للنصر من علامة الجزاء،بعده بخمس دقائق سجل يحي الشهري الهدف الثاني للنصر،لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر بهدفين لهدف،وفي الشوط الثاني ظل النصر المسيطر على مجريات اللعب،وفي الدقيقة التاسعة والخمسين سجل عمر هاوساوي الهدف الثالث لفريقه،وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل دي باولا الهدف الرابع للنصر.

ورغم فوزه العريض على الزوراء ب4-1إلى النصر مازال يتذيل المجموعة أ برصيد 3 نقاط فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد أربع نقاط.