دوري أبطال آسيا|العين يفرض التعادل على الدحيل في الدوحة والوصل يخسر بثلاثية في ملعبه أمام ذوب آهن

العين ضد الدحيل،في منافسات الجولة الثالثة من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا تعادل نادي العين الإماراتي مع مضيفه نادي الدحيل القطر في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة،العين هاجم في الدقائق الأولى لكن الدحيل إستطاع التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء عن طريق الاعب كريم بوضياف،وواصل النادي القطري هجومه على مرمى العين وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر اللقاء سجل الدحيل هدفا ثانيا عن طريق لاعبه المغربي يوسف العربي،بعده بأبعة دقائق قلص نادي العين الفارق بهدف من جمال إبراهيم حسين،وإنتهى الشوط الأل من المباراة بتقدم الدحيل بهدفين لواحد.

في الشوط الثاني من المباراة الفريق القطري ظل مسيطرا وبلغت نسبة الإستحواذ ستين في المائة للقطريين لكن العين إستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين بإمضاء من الاعب ماركوس بيرغ الدحيل كان الأخطر في معظم دقائق اللقاء وإستطاع خلق عدة فرص لكن قلة التركيز من الاعبين والسد المنيع من دفاع العين حالا دون تقدم الفريق.

وبهذا التعادل بقي الدحيل في المركز الثاني بأربع نقاط فيما تجمد رصيد العين عند نقطتين في المركز الأخير في المجموعة ج.

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وفي مباراة أخرى خسر الوصل الإماراتي أمام ضيفه ذوب آهن بهدفين لهدف،وتقدم النادي الإمارتي في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء لكن تقدمه لم يدم سوى دقيقتين لينجح كريستيان أوساغونا في معادلة النتيجة لفريقه،وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين من المباراة سجل أمير أرسلان مطهري هدف التقدم لذوب آهن،وفي الدقيقة السادسة والثمانين سجل حاميدو بوحمدان الهدف الثالث لذوب آهن لينتهي اللقاء بفوز ذوب آهن بثلاثة أهداف لواحد.

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وبهذا الفوز أصبخ ذوب آهن يتصدر المجموعة أ مؤقتا بسبع نقاط فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة الثالة في المركز الثالث.

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