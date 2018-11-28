“خمسة” أندية ينضمون لركب المتأهلين للدور “الثاني” من دوري أبطال أوربا و”ثلاثة” ينتظرون حتي الجولة الأخيرة

جريت اليوم باقي مباريات الجولة الخامسة، التي نتج عنها تأهل خمس أندية رسمياً للدور الثاني من البطولة، حيث كانت النتائج متقاربة ولم تشهد أي مفاجئات، أدلت الأندية الكبيرة بدلوها وحققت ما تصبو إليه بتعزيز المقدمة او تصحيح مسارها.

وكانت نتائج المبارايات حسمت صعود “خمسة” أندية رسمياً للدور الثاني، فى حين هناك ثلاثة أندية آخرى تأجل الحسم إلي الجولة الأخيرة.

فكانت المجموعة الأولي شهدت فوز نادي “أتليتكو مدريد” على نادي “موناكو” بهدفين مقابل لا شىء، احرز الأهداف “إنطوان جيرزمان، خورخي ميروديو كوكي”، على الجانب الآخر من المجموعة تعادل فريق “بروسيا دورتموند” مع فريق “كلوب بروج” بنتيجة سلبية (0-0)، ليضمن فريقي “أتليتكو مدريد، وبروسيا دورتموند” التأهل رسمياً للدور الثاني.

وعلى مستوي المجموعة الثانية ضمن فريق “برشلونة” التأهل رسمياً فى صدارة المجموعه بعد التفوق على نادي “أيندهوفن” الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف للفريق الكتالوني” ميسي، وجيرارد بيكه”، بينما أحرز هدف “أيندهوفن” الاعب “لوك دي يونج”، بينما تفوق فريق “توتنهام” على فريق “الإنتر ميلان” الإيطالي” ليشعل المنافسة على حجز البطاقة الثانية خلف المتصدر برشلونة، سجل الهدف الوحيد للفريق اللندني الاعب الدنماركي “إركسون”.

بينما ونحن نحصي المتأهلين سلفاً، نذهب للمجموعة الثالثة، التي لم يتأهل منها أي فريق رسمي حتي الآن فى إنتظار الجولة الأخيرة لتحدد من سيتأهل، تفوق نادي “باريس سان جيرمان” على فريق “ليفربول” بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف اللأعب “خوان بيرنات، ونيمار” بينما أحرز هذف “ليفربول” اللاعب “جيمس ميلنر”، من ضربة جزاء، وعلى صعيد نفس المجموعة تفوق نادي “نابولي” الإيطالي على نادي “النجم الأحمر” بثلاثة أهداف مقابل هدف، احرز الأهداف لنابولي اللاعب “دريس مارتينيز هدفين، وماري هامسيك”.

وفى المجموعة الرابعة، تفوق نادي “بورتو” بثلاثة أهداف على نادي “شالكة” بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز الأهداف اللأعب “موسي ماريجا، خسوس كرونا، إيدير ميلتاو”، بينما أحرز هدف نادي شالكة” اللأعب “نبيل بن طالب”، فى حين ربح فريق “لوكوموتيف موسكو” فريق “جالطا سراي” التركي بهدفين مقابل لاشىء، أحرز الأهداف اللأعب “فلاديسلاف إغناتييف، ججيجوش كريتشوفياك”.