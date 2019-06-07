خلاف جديد في ريال مدريد الإسباني حول صفقات الميركاتو الصيفي

كشفت بعض الصحف الأسبانية واهمها صحيفة “آس” عن وجود خلاف جديد بين المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني ورئيس النادي فلورنتينو بيريز بسبب صفقات الفريق.

وأضافت الصحيفة أن سبب الخلاف هو صفقات الفريق الجديدة في الصيف من أجل تدعيم الفريق مرة اخري ليعود الى مكانته الطبيعية والحصول علي البطولات والمنافسة علي الألقاب.

طلب زيدان التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، واكد زين الدين زيدان في أكثر من مرة علي رغبته الشديدة في التعاقد مع اللاعب في اكثر من مؤتمر صحفي قبل نهاية الموسم، ولكن بيريز له رأي اخر وهو رفضه في ضم بول بوجبا ويريد التوقيع مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام.

يفاضل فلورنتينو بيريز بين الصفقتين من خلال الأمور الفنية والتجارية، ويري أن الدنماركي كريستيان إريكسن أفضل من الفرنسي بول بوجبا خاصة ان سعر إريكسن أقل من بوجبا بكثير واقتراب عقده من النهاية مع توتنهام ويعد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

حيث يعد سعر الدنماركي كريستيان إريكسن 70 مليون يورو ولم يكلف خزائن ريال مدريد الأسباني بينما الفرنسي بول بوجبا سعره مرتفع جدا وهذا السبب يبعد ريال مدريد من التوقيع معه حيث سعره 150 مليون يورو،ارتفاع سعر بوجبا جعل الدنماركي كريستيان إريكسن أكثر مقربه من التوقيع مع ريال مدريد ويفضله رئيس النادي بيريز.

صرح إريكسن لاعب توتنهام في كذا مؤتمر صحفي في رغبته ترك الفريق الإنجليزي توتنهام والتوقيع مع ريال مدريد الأسباني.

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