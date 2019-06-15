خالد صلاح عبد الرحيم يكتب:كيف تصنع منتخب مصري قوى ؟

بقلم : خالد صلاح عبدالرحيم .

أولاً / الإهتمام بقطاع الناشئين :

من خلال تطوير الناشئين في كل الأندية المصرية ووضع هوية لكل نادي من خلال توحيد أسلوب اللعب من فرق الناشئين حتي الفريق الأول بالنادي وفقاً للقواعد العلمية الحديثة ، وبذلك يكون لديك فكرة قائم علي تنفيذها النادي من خلال أسلوب اللعب الخاص بالنادي وعندما يصعد لاعب من الفرق الناشئين للفريق الأول سيعرف مهامة جيداً وما عليه فعله داخل الملعب لأنه تدرب بنفس أسلوب اللعب منذ الصغر مثل مدرسة لاماسيا في برشلونة، وهذه أفضل طريقة لتطوير الأندية وبهذه الطريقة تستقبل اللاعبين الجدد للفريق الأول بناءاً على الفكرة الأساسية الواحدة .

ثانياً / استقطاب اللاعبين الأفارقة :

من خلال انشاء أكاديميات في الدول الأفريقية وإكتشاف المواهب من الصغر ورعايتها حتي يلعب الناشئ الافريقي بإسم النادي مستقبلاً والأهلي والزمالك قادرين علي تنفيذ هذه الفكرة ، وبذلك تصنع التنافس القوي من الصغر بوجود لاعبين أفارقة داخل فرق الناشئين مع لاعبين مصريين ، بالإضافة الي توفير الأموال الكثيرة التي بها ستسطقتب اللاعبين الأجانب و الاستثمار الجيد من بيع هؤلاء اللاعبين في المستقبل .

ثالثاً / فتح باب الاحتراف الخارجي :

عجلة انتاج الناشئين تضخ باستمرار داخل النادي من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي السليم واستقطاب الافارقة ،ولذلك أنت مجبر علي بيع اللاعبين حتي يأخذ الشباب الموهوبين بالنادي فرصة في اللعب للفريق الأول ، وهذا يصب في مصلحة منتخب مصر من وجود شريحة كبيرمن اللاعبين المحترفين وأيضاً وجود لاعبين موهوبين بأعمار صغيرة في الدوري الممتاز .

رابعاً /التجنيس :

كل منتخبات العالم القوية والفائزة بكأس العالم ذهبت إلي تجنيس اللاعبين الأجانب مثل فرنسا وألمانيا ، ومن خلال استقطاب اللاعبين الافارقة أنت قادر علي تجنيس الأفضل منهم وما يحتاجه المنتخب من مراكز اللعب .

خامساً /زيادة عدد المحترفين داخل الدوري :

عندما تضمن قاعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين في الخارج وقمت بتجنيس بعض اللاعبين الأجانب وعجلة التطور في الناشئين تضخ بإستمرار ، عليك أن تصنع التطور والتنافس داخل الدوري بزيادة عدد المحترفين إلي 6 لاعبين وحتي يكون النادي قادر علي المنافسة في البطولات القارية .

سادساً/ الاهتمام بالتسويق الرياضي :

يجب علي كل نادي بمصر الاهتمام بعقود الرعاية والتسويق، وأكبر ناديين في مصر الأهلي والزمالك يجب أن يكون لهم رعاه في كل البلاد العربية باختلاف الرعاه في كل دوله ، وأيضاً عقود رعاية قميص النادي الخاص بالمباريات أما أطقم التدريب لها راعي مختلف غير رعاه الإستاد غير الرعاية الاعلانية غير الشراكة مع الأندية الأوروبية هناك أندية لها أكثر من 100 راعي رسمي ، وهذا يزيد من استثمارات الكره المصرية بشكل عام ويُدخل الكثير من الأرباح للنادي والتي من خلالها يحدث التطوير في قطاع الناشئين وبناء أستاد خاص لكل نادي وتطوير الألعاب الرياضية الأخري .

من خلال النقاط التي ذكرتها في المقال نحن قادرون علي بناء منتخب قوي لمصر ، بالإضافة الا أنه هناك عوامل أخري قمت بشرحها في المقال السابق بعنوان “ كيف تفوز مصر بكأس العالم “ ومنها تطبيق دوري المحترفين وتعديل القانون الرياضي المصري وبناء هيكل إداري قوي لإتحاد الكرة ، أتمني كل التوفيق والنجاحات للرياضة في وطني .

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