حمدي النقّاز: الزمالك بطل الدوري المصري بعد منافسة قويّة مع الأهلي وبيراميدز

أكد مدافع نادي الزمالك المصري والمنتخب التونسي لكرة القدم حمدي النقّاز أنه مرتاح في ناديه الذي يلعب معه منذ أكثر من موسم ونصف، وأنّ ناديه سيفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد منافسة قوية مع النادي الأهلي ونادي بيراميدز، مشيرًا إلى أنّ تميّز علي معلول بالنادي الأهلي أعطى انطباعًا جيدًا على اللاعب التونسي، وقيمته الفنية، وقدرته على تقديم الإضافة في الفرق المصرية.

لا فرق بين تونس ومصر

قال النقّاز في مقابلة مع إذاعة “موزاييك” الخاصة، إنه: “لا فرق بين تونس ومصر، خاصة وقد اندمجت بسرعة مع المجموعة، منذ الموسم الماضي، وبدايتي مع نادي الزمالك”، مضيفًا أنه، وزميله في نادي الزمالك الفرجاني ساسي “يقومان بعمل جيّد، ويقدمان مستويات مقبولة من الجمهور، والإدارة، والمدرب”.

وحول المنافسات الصعبة التي تجري في الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد تواجد جديد إلى جانب الزمالك والأهلي، وهو نادي بيراميدز، قال حمدي النقاز: “صحيح أنّ هناك منافسة قوية بين الزمالك والأهلي وبيراميدز حول الفوز ببطولة الدوري الممتاز، خاصة وأنّ الأمير تركي آل الشيخ يموّل نادي بيراميدز وهو ما جعله منافسًا قويًا للمنافسين التقليديين الزمالك والأهلي، وحاليًا، نحن في الصدارة، مع بيراميدز، بالرغم من أنّه تنقصنا مقابلتان مؤجلتان، والفوز بالدوري لم يحسم بعد، والمنافسة قوية بين الفرق الثلاثة”.

فوزنا على بيراميدز مفتاح الفوز بالدوري

أوضح النقّاز أنّ فريقه سيلعب ضد نادي بيراميذز، متمنيًا تحقيق الفوز، لأنه “سيفتح لنا أبوابًا كبيرة للفوز بالدوري الممتاز من خلال الابتعاد عن كل من الأهلي وبيراميدز”.

وحول مباراة اليوم، بين النجم الساحلي والهلال السوداني، قال المدافع السابق للنجم الساحلي، والحالي لنادي الزمالك، وإمكانية فوز النجم الذي سيلاقي الزمالك بعد ذلك: “أولًا، مبروك لفريقي الأم النجم الساحلي الفوز بالبطولة العربية على حساب نادي الهلال السعودي، وذلك بعد المرور بفرق ممتازة جدًا طوال التصفيات، مثل الرجاء المغربي، والمريخ السوداني، والهلال السعودي، وثانيًا، الأكيد أنّ مباراة اليوم ستكون صعبة جدًا، ولن تكون سهلة، ولكن النجم الساحلي قادر على تحقيق الترشح”.

لا أتمنّى مقابلة النجم الساحلي ولكن..

وأضاف النقّاز: “لا أتمنى مقابلة النجم الساحلي، ولكني أتمنى ترشحه إلى الدور النصف النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفي صورة ترشحه، وهذا منتظر طبعًا، وما أتمنّاه، ليس من السهل أن تقابل فريقك الأمّ، ولكن أنا لاعب محترف، وسألعب بقوة لفائدة فريقي نادي الزمالك، وبكل تأكيد الفريق الذي يستحقّ المرور، من بين النجم الساحلي، ونادي الزمالك، هو الذي سيترشح إلى الدور النهائي لكأس الكاف، في مقابلة ستكون حماسيةً جدًا، بين فريقين عريقين في كرة القدم العربية والإفريقية، وأتمنى الفوز لمن يستحق، وكذلك أتمنى فوزه بكأس الإفريقية”.

لا مشاكل لي مع لاعبي منتخب تونس

وبخصوص غيابه عن التربص الأخير للمنتخب التونسي لكرة القدم، قال حمدي النقاز: “أولًا، الحمد لله، أني أقدّم مردودًا ممتازًا مع نادي الزمالك، ورغم ذلك فقد تقبّلت عدم دعوتي للمنتخب، كأيّ لاعب آخر، بصورة طبيعية، ولكن لقد قيل إنّ مناوشات قد حصلت بيني ولاعبي المنتخب التونسي، وها أنا اليوم، أؤكد أنّ ذلك لم يحصل، ولكن يبدو أنّ شخصًا آخر، كتب باسمي، من خلال حساب وهميّ له، وهذا سبب الإشكال الحاصل”.

وأكد كابتن نادي الزمالك حمدي النقّاز، قائلًا: “ألعب مع المنتخب التونسي منذ نحو خمس سنوات، والكل يعرف أنّي بعيد عن المشاكل، لعبت أم لم ألعب، كما أنّ علاقتي برئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ممتازة، وقد ساعدني عندما كنت مصابًا، وكذلك بقية مدربي المنتخب التونسي السابقين، والباب ما يزال مفتوحًا أمام للعودة من جديد إلى صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم”.

وحول مشاركة المنتخب التونسي لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا بمصر 2019، قال النقّاز: “تنتظرنا مقابلات صعبة في نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم في مصر، ولكن يجب العمل بقوّة، حتى العودة، وتقديم الإضافة للمنتخب التونسي”.

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