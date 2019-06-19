حكايات_الكان …سيد أفريقيا يسعى لعودة اللقب الغائب منذ 9 سنوات وعودة التاريخ

تفصلنا أيام قليلة عن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى النسخة الثانية والثلاثون فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم .

تبدأ البطولة بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب المصري مع نظيره منتخب زيمبابوي وتعلق الجماهير المصرية طموحات كبيرة على منتخب الفراعنة من أجل استرداد اللقب الغائب بعدما وصل المنتخب في النسخة الاخيرة الى النهائي وخسر أمام الكاميرون بنتيجة 2/1 .

يقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى برفقة ( زيمبابوي / أوغندا /الكونغو الديمقراطية ) والتى ستخوض مبارياتها على استاد القاهرة .

ويستعرض معكم ( نجوم مصرية) بعض الأرقام الخاصة بمنتخب الفراعنة في البطولة منذ بدايتها .

شارك المنتخب المصري في البطولة 23 مرة وهو المنتخب الأكثر مشاركة في البطولة منذ بدايتها في عام 1957 .. فقد فاز باللقب 7 مرات وهو أيضا الأكثر تتويجا بالبطولة فقد فاز بأول لقب في النسخة الاولى للبطولة عام 1957 في السودان بقيادة فنيه مصريه مع المدرب ” مراد فهمي” وآخر التتويجات كانت فى 2010 فى انجولا وقد فاز باللقب ثلاث مرات متتالية ليكون أول منتخب يفوز باللقب 3 مرات على التوالي مع المدير الفني المصري ” حسن شحاته” ، وقد وصل الى مركز الوصافة مرتين في عامي 1962 و 2017 بينما وصل إلى المركز الثالث 3 مرات في أعوام 1963 و 1970 و 1974 .

حظيت مصر بتنظيم البطولة 4 مرات فى تاريخها فى أعوام 1959 و 1974 و 1986 و 2006 وهذه المرة هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها البطولة .

أرقام المنتخب المصري في بطولة كاس الامم الافريقيه ..

شارك المنتخب التونسي في 23 نسخة سابقة من البطولة وخاض خلالها 96 مباراة ، تمكن من الفوز فى 54 مباراة وتعادل فى 26 مباراة وخسر في 16 مباراة ، تمكن لاعبو المنتخب المصري من تسجيل 158 هدف بينما استقبلت شباكه 88 هدف.

ضم المدير الفنى لمنتخب مصر ” خافيير أجيري ” 23 لاعبا ما بين محترفين ولاعبين في الدوري المحلي حيث جاء قوام المنتخب المصري مكون من 8 محترفين و 15 لاعب في الدوري المحلي وكانت العدد الأكبر للاعبي بيراميدز ب 5 لاعبين .

وجاءت قائمة منتخب مصر مكونه من ..

وجاءت قائمة منتخب مصر مكونه من .. خط حراسة المرمى … ” محمود عبدالرحيم جنش ” الزمالك / ” محمد الشناوي ” الاهلى /” احمد الشناوي ” بيراميدز .

خط الدفاع : ” احمد المحمدي ” استون فيلا الانجليزي / ” احمد حجازي ” وست بروميتش الانجليزي/ ” أيمن أشرف ” الاهلى / ” باهر المحمدي” الإسماعيلي / ” أحمد أيمن منصور ” ، ” عمر جابر ” بيراميدز / “محمود حمدي الونش ” ، ” محمود علاء” الزمالك .

: ” احمد المحمدي ” استون فيلا الانجليزي / ” احمد حجازي ” وست بروميتش الانجليزي/ ” أيمن أشرف ” الاهلى / ” باهر المحمدي” الإسماعيلي / ” أحمد أيمن منصور ” ، ” عمر جابر ” بيراميدز / “محمود حمدي الونش ” ، ” محمود علاء” الزمالك . خط الوسط : ” وليد سليمان ” الأهلى / ” محمد النني ” ارسنال الانجليزي / ” محمد صلاح ” ليفربول / “عبدالله السعيد ” ، ” نبيل عماد دونجا ” بيراميدز / ” طارق حامد ” الزمالك / ” على غزال ” فيرنس البرتغالي / ” عمرو ورده ” اتروميتوس اليوناني / ” محمود حسن تريزيجيه ” قاسم باشا التركي .

: ” وليد سليمان ” الأهلى / ” محمد النني ” ارسنال الانجليزي / ” محمد صلاح ” ليفربول / “عبدالله السعيد ” ، ” نبيل عماد دونجا ” بيراميدز / ” طارق حامد ” الزمالك / ” على غزال ” فيرنس البرتغالي / ” عمرو ورده ” اتروميتوس اليوناني / ” محمود حسن تريزيجيه ” قاسم باشا التركي . خط الهجوم : ” أحمد حسن كوكا ” أوليمبياكوس اليوناني / ” مروان محسن ” الاهلى / ” احمد على كامل ” المقاولون العرب .

وقد تم استبعاد ثنائي سموحة ” محمد ابو جبل ” احمد فتوح ” .

جاءت أبرز غيابات المنتخب المصري والتي كانت محل انتقاد الكثير من جماهير ومحللي الدوري المصري ( محمد هاني الظهير الأيمن للنادى الاهلى / عبدالله جمعة الظهير الايسر لنادى الزمالك ).

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