حرس الحدود يقدم مباراة جيدة ويقتنص نقطة واحدة من الزمالك

بداية المباراة بين الزمالك وحرس الحدود على ستاد المكس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الشوط الإول بهجوم قوي من حرس الحدود وشن أكثر من هجمة خطيرة علي مرمي الزمالك ولكن يتصدي لها محمود جنش،وعاد الزمالك بتسديدة علي مرمي الحرس ولكن يتعامل معها الحارس بكل هدوء وتراجع مستوي الزمالك وعاد الحرس واستحوذ علي الكرة بشكل خطير علي مرمي الزمالك.

بدأ الزمالك واستحوذ علي الكرة بهجوم خطير من قبل خالد بوطيب ولكن متماسك دفاع الحرس ومانع الزمالك من الوصول إلى المرمي.

يعتمد حرس الحدود علي الهجمة المرتدة بقيادة المهاجم موسيس ولكن يتعامل معها دفاع الزمالك بشكل جيد،هدوء المباراة بشكل تام من قبل الفريقين،وعاد حرس الحدود بهجمة خطيرة وتسديدة قوية ولكن يتصدي لها جنش بطريقة رائعة.

الهدف الإول لحرس الحدود بالخطأ عن طريق بهاء مجدي في مرمي الزمالك في الدقيقة 33.

حرس الحدود مستحوذ علي المباراة بشكل جيد ويضغط علي دفاع الزمالك بطريقة قوية وهجمات خطيرة علي جنش لتعزيز النتيجة ولكن يتعامل معها الدفاع بشكل جيد ولم يهدأ الزمالك وعاد ليهاجم مرة أخري علي الحرس ولكنه لم يصل لمرمي الحرس ولم يحرز أي هدف.

انتهاء الشوط الإول بتفوق حرس الحدود بهدف دون رد علي الزمالك.

بداية الشوط الثاني بهجوم شديد من قبل الزمالك علي دفاع الحرس برفعة عالمية من حمدي النقاز على رأس خالد بوطيب ولكن تصدم بالقائم وما زال الزمالك مستحوذ علي الكرة ويريد العودة للمباراة من خلال التعادل.

عادت المباراة لشكلها الطبيعى بتعادل الزمالك عن طريق خالد بوطيب في الدقيقة 64. هدوء المباراة بشكل تام ولكن الحرس لم يهدأ ويهاجم ويريد إحراز الهدف الثاني وتراجع مستوي الزمالك بعد الهدف،عودت أيمن حفني للملاعب مرة أخري ويدفع به خالد جلال في المباراة ليعود لمستواه الطبيعي. ما زال الزمالك مستحوذ علي المباراة ولكن لم يستغل الهجمات والإستحواذ علي الكرة في إحراز الهدف الثاني ولكن متماسك دفاع الحرس بقوة أمام هجوم الزمالك. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وحرس الحدود علي ستاد المكس بنتيجة 1_1لكل فريق.

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