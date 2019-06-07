حارس ريال مدريد “كيلور نافاس” يصل الغردقة السبت المقبل!

من المقرر ان يصل اللاعب كيلور نافاس الى مدينة الغردقة في مصر خلال رحلته,حيث بدأ جولة سياحية ابتدأت من مدينة القاهرة , ومن المتوقع ان يصل يوم السبت القادم الموافق 8/6/2019 وهو احد لاعبي نادي ريال مدريد والذي يلعب بدور “حارس المرمى”.

ومن ضمن جولته ايضا سيوم بزيارة جزيرة الجفتون وعدة مناطق اخرى.

من هو كيلور نافاس:

هو حارس المرمى في نادي ريال مدريد الاسباني من كوستاريكا ومنتخبها ايضا,انضم للنادي في عام 2014 بعد ان تم شراءه بمبلغ وصل الى عشرة ملايين يورو.

سجله الرياضي يحتوي اكثر من ثمانين مباراة منذ ان ظهر لاول مرة في العام 2008,وهو احد افضل لاعبي امريكيا اللاتينية ولديه 12 لقب مع فريق ريال مدريد, مثل البلاد في كأس كونكاكاف الذهبية وكأس العالم 2014 وكأس العالم 2018. ساعد أدائه الرائع منتخب بلاده للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2014. غالبًا ما يعتبر واحدًا من أفضل حراس المرمى في العالم، الأفضل في تاريخ الكونكاكاف،حاز على ثلاثة القاب متتابعة في ابطال اوروبا.

مولده ونشأته:

ولد نافاس في بيريس-سيليدون, في بيريس سيليدون،في يوليو 2010، وقع نافاس مع ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني. لعب معهم في 36 مباراة من أصل 42.

شارك نافاس في أول مباراة له مع ديبورتيفو سابريسا في 6 نوفمبر 2005، في مباراة بالدوري ضد كارميليتا. كان حارس المرمى الأول في مواسمه الأخيرة مع النادي، حيث فاز بستة بطولات محلية ودوري أبطال الكونكاكاف في عام 2005.

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