عاجل..جوزيه دانيال يوافق بتدريب الأهلي والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة

يجري نادي الأهلي المصري مفاوضات مع المدرب الاورجواني جوزيه دانيال كارينيو لتولي تدريب فريق الأهلي لكرة القدم، حيث أن في الماضي اعلن نادي الأهلي عن رحيل المدرب باتريس كارتيرون وهذا بعد الخروج من البطولة العربية وخسارة نهائي أبطال أفريقيا، ويأتي جوزيه دانيال كارينيو لتولي الأهلي المصريـ حيث سيتم الإعلان رسميا يوم الاثنين المقبل وسيكون الاتفاق لمدة سنة ونصف لتدريب فريق الأهلي لكرة القدم.
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جوزيه دانيال كارينيو
من هو جوزيه دانيال كارينيو الذي سيتولى المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، هو جوزيه دانيال كارينيو مواليد عام 1963 وهو لاعب سابق لكرة القدم، بدا جوزية دانيال حياته كلاعب في نادي مونتيفيديو واندررز، وحصل علي كأس ليبرتادوريس وكاس القارات عام 1988.
بداء جوزيه دانيال كارينيو بتدريب أول فريق له وهو مونتيفيديو وندررز حيث فاز بالبطولة وصعود الفريق من الدرجة الثانية عام 2000، حصل في عام 2001 علي بطاقة تأهيلية ألي كاس ليبرتادوريس، وفي عام 2002 انتقل ألي تدريب فريق ناسيونال وحصل الفريق مع المدير الفني جوزيه دانيال بلقب الدوري.
حقق جوزيه دانيال عام 2007 ألي فريق ناسيونال الاوروجواني بتاهيل الفريق الي كاس الليبرتادورس وهذا عن طريق بطاقة التصفيات، وفي أكتوبر عام 2007 تم أقالته ألأداراه وثم اعلن نادي النصر السعودي في 2018 بتعين جوزيه دانيال في تولي الفريق، وفي نوفمبر 2018 اعلن نادي النصر عن اقالة جوزيه دانيال كارينيو من منصبة بسبب تراجع النادي في النتائج.
منذ قليل نفي المدرب السابق لفريق النصر السعودي عن تعاقدة الرسمي مع الأهلي وقال إن نلا يوجد حتي الان تعاقد رسمي، وقال في تصريحات خاصة له أن الأهلي يجري مفاوضات معه ولكن حتي هذه اللحظة لا يوجد اي تعاقد رسمي، وقال ان الأهلي المصري هو من اكبر الأندية في إفريقيا.
وجدير بالذكر ان المدير الفني الحالي للاهلي هو محمد يوسف وهذا بعد اقالة باتريس كارتيرون بعد خسارتة نهائي بطولة إفريقيا والخروج من البطولة العربية.
صرح مصدر داخل الاهلي ان المدرب جوزيه دانيال كارينيو اعلن عن الموافقة في تدريب فريق الاهلي لكرة القدم وقال انه جاهز الي السفر الي مقر النادي في القاهرة في في غضون 72 ساعة وهذا للتوقيع علي العقود رسميا.
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