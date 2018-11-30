عاجل..جوزيه دانيال يوافق بتدريب الأهلي والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة

يجري نادي الأهلي المصري مفاوضات مع المدرب الاورجواني جوزيه دانيال كارينيو لتولي تدريب فريق الأهلي لكرة القدم، حيث أن في الماضي اعلن نادي الأهلي عن رحيل المدرب باتريس كارتيرون وهذا بعد الخروج من البطولة العربية وخسارة نهائي أبطال أفريقيا، ويأتي جوزيه دانيال كارينيو لتولي الأهلي المصريـ حيث سيتم الإعلان رسميا يوم الاثنين المقبل وسيكون الاتفاق لمدة سنة ونصف لتدريب فريق الأهلي لكرة القدم.

أقراء أيضا:

تعرف علي موعد مباراة بترجيت ضد الأهلي.

جوزيه دانيال كارينيو

من هو جوزيه دانيال كارينيو الذي سيتولى المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، هو جوزيه دانيال كارينيو مواليد عام 1963 وهو لاعب سابق لكرة القدم، بدا جوزية دانيال حياته كلاعب في نادي مونتيفيديو واندررز، وحصل علي كأس ليبرتادوريس وكاس القارات عام 1988.