جميع نتائج فريق محمد صلاح بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون

يحرص موقع نجوم مصرية دائمًا على تغطية كافة مباريات فريق ليفربول ، وذلك نظرًا لاهتمام الكثيرين بمباريات فريق الريدز الذي يضم في صفوفه لاعبنا المصري محمد صلاح، والذي توج بلقب هداف البريميرليج الموسم الماضي برصيد 32 هدف ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هذا الكم من الأهداف خلال موسم واحد منذ تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة الإنجليزية إلى 20 فريق، لينجح في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز و آلان شيرر أصحاب الـ 31 هدف.

ويستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير جميع نتائج الفريق حتى الآن بالدوري الإنجليزي، وسوف نقوم في هذا التقرير بإضافة جميع نتائج الفريق في الجولات القادمة فور انتهاء كل مباراة للريدز، وكذلك ترتيب الفريق أول بأول بعد ختام كل مواجهة، مع تسليط الضوء على مباراة الفريق القادمة بالبريميرليج، وموعد انطلاق فعاليات اللقاء.

الجولة الأولى : تغلب فريق الريدز على وست هام برباعية نظيفة، وأحرز أهداف الفريق في تلك المباراة كلًا من محمد صلاح ” هدفًا “، ساديو ماني ” هدفين ” ، دانييل ستوريدج ” هدف “.

الجولة الثانية: تمكن الفريق من الفوز خارج ملعبه على نظيره كريستال بالاس بهدفي جيمس ميلنر و ساديو ماني.

الجولة الثالثة : حقق الفريق في هذه الجولة فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدف نظيف أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح.

الجولة الرابعة : حقق الفريق فوزه الرابع على التوالي على حساب ليستر سيتي بهدفين لهدف، وسجل هدفي الريدز في هذه المباراة كلًا من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

الجولة الخامسة : تغلب الريدز على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الليفر في هذا اللقاء كلًا من الهولندي جورجينيو فينالدوم و البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

الجولة السادسة : تغلب الريدز على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، أحرز أهداف اللقاء ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون هدفًا في مرماه، جويل ماتيب مدافع ليفربول، والمصري محمد صلاح.

الجولة السابعة : تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي 1-1، أحرز هدف الليفر الإنجليزي دانييل ستوريدج.

الجولة الثامنة : حقق فريق الريدز التعادل السلبي مع ضيفه مانشستر سيتي.

الجولة التاسعة : أحرز لاعبنا المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في اللقاء ليقود فريقه للفوز خارج قواعده على هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف.

الجولة العاشرة : تمكن فريق الريدز من الفوز على نظيره كارديف سيتي بأربعة أهداف لهدف، أحرز هدف الريدز كل من محمد صلاح “هدفًا”، ساديو ماني “هدفين”، شاكيري “هدفًا”.

الجولة الحادية عشر : حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة المواجهة التي جمعت الريدز بفريق أرسنال. حيث تمكن الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول من وضع فريقه في المقدمة قبل أن يتمكن الكسندر لاكازيتي من تسجيل هدف التعادل للمدفعجية.

الجولة الثانية عشر : تغلب ليفربول على فولهام بهدفي محمد صلاح وشاكيري.

الجولة الـ 13 : حقق فريق الريدز فوزًا ثمينًا خارج قواعده على نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة، أحرز أهداف اللقاء كل من محمد صلاح، الإنجليزي أرنولد، البرازيلي فيرمينو.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المواجهة التي تجمع بين ليفربول وإيفرتون في تمام السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل أحداث المواجهة على الهواء مباشرةً عبر قناة ” بي إن سبورت إتش دي 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

ويدخل فريق الريدز اللقاء ويملك في جعبته 33 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما يحتل إيفرتون المرتبة السادسة برصيد 22 نقطة.