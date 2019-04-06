جماهير الزمالك والأهلي تتفاعل بقوة مع اعتذار فرجاني ساسي من حارس سموحة

تفاعل عدد كبير من جمهور الزمالك والأهلي مع الحركة النبيلة التي قام بها كابتن نادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، عندما قدم اعتذاره لحارس نادي سموحة محمد أبو جبل، على خلفية “حركة عفوية” قام بها مباشرة بعد تسجيله لهدف فوز نادي الزمالك ضد نادي سموحة، عن طريق ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من الشوط الأول، في المباراة الجولة الأخيرة للدوري المصري لكرة القدم.

تفاعل عفوي

وكان فرجاني ساسي تفاعل بعفوية بعد تسجيله لهدف الزمالك، والحركة التي قام بها ساسي، لم تكن مؤذية، ورغم ذلك فقد توجه مباشرة إلى حارس سموحة محمد أبو جبل، واعتذر منه.

ولم يكتف فرجاني ساسي، بذلك الاعتذار، في وقته، بل حول اعتذاره إلى لغة مكتوبة، من خلال تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فكان أن وجد اعتذاره صدى واسعًا، بين الجماهير الرياضية، في مصر، وخارجها، من محبّي الزمالك، وغيره من النوادي الأخرى، وخاصة من النادي الأهلي، الذي عبّر بعض أحبائه عن تقديهم لأهمية ما فعله فرجاني ساسي.

اعتذار ساسي على تويتر

دوّن فرجاني ساسي اعتذاره على صفحته على “تويتر”، حيث كتب: “أتقدم بخالص الاعتذار لمحمد أبوجبل حارس مرمى فريق سموحة، عن الاحتفال العفوي غير المقصود، بعد تسجيلي هدفًا في شباكه مع فريقي الزمالك..”.

وأضاف ساسي: “أؤكد تقديري الكامل للحارس، ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية، ولا أقصد إهانة أيّ فرد بعد الهدف، وهو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية”.

تفاعل كبير وإشادة بمستوى ساسي

التفاعل كان كبيرًا على الصفحة الرسمية لنجم الزمالك فرجاني ساسي، حيث دوّن الإعلامي محمد عطاء الله: “برافو، موهبة وعقلية، لاعب بمستوى عالمي”.

أما الإعلامي السعودي خلف ملفي، فقد كتب: “هذا من جماليات الرياضية، كابتن”.

من ناحيته، تفاعل السعودي هاني باخشوين، ودوّن: “كابتن فرجاني ساسي، أنت لاعب محترم، وكانت فرحة عفوية، وذهابك إلى الكابتن محمد أبو جبل، واحتضانه، يدلّ على صدق نيّتك، وبهذه اللقطة أنت تقدم دروسًا لجميع اللاعبين، باحترام الخصم، والتواضع عند النصر”.

وأضاف باخشوين: “نحن متابعو وعشّاق نادي الزمالك، فخورون أحد أفضل لاعبي العرب، وإفريقيا، في نادينا. تحياتي لك”.

وقالت محبّة لنادي الزمالك: “أنت شخص جميل، ومتصالح مع نفسك، شكرًا لأدائك بقلبك مع الزمالك، وكلّنا بنحبّك يا فنان الشعب.. أنت واحد منّا”.

أما الكاتب رضا عبد العال، فقد تفاعل هو الآخر، ودوّن: “أصيل يا ساسي”.

وقال أحمد: “أنت أصبحت رمزًا ونجمًا للزمالك، ليس في الكرة فقط، ولكن بأخلاقك العالية. أنت فعلًا محترم، عاشت تونس الخضراء التي قدمت لنا أجمل هدية..”.

أهلاوية يتفاعلون بإيجابية

تفاعل عدد كبير من محبّي النادي الأهلي مع اعتذار كابتن نادي الزمالك فرجاني ساسي، حيث قال شيبو: “رغم أني أهلاوي، وأفتخر، بس بجدّ أنا فخور بك، أنت فعلًا لاعب مهذب، ومحترم، ربنا يديمها عليك نعمة ويبارك فيك..”، ولم يفوّت هذا المحبّ الأهلاوي الفرصة دون أن يسجل نقطة، حيث كتب: “بس برضه الدوري أهلاوي..”.

أما محمد شهاب، فدوّن: “بعضّ النظر عن صحة ضربة الجزاء واحتفالك العفوي عند التسجيل، ومع أني أهلاوي، إلا أني أقدّر وأحترم اعتذارك الرائع الذي يدلّ على احترافية، وخلق قويم، وأدب جمّ.. تحياتي”.

من جانبه، تفاعل أحمد سمير، وكتب: “لحظة اعتذارك لأبو جبل أثبت أنك صاحب أخلاق لا تقلّ عن موهبتك. للعلم أنا مشجّع أهلاوي صميم، لكني عاشق للعبك”.

وكان نادي الزمالك فاز في لقائه الأخير ضد نادي سموحة بهدف لصفر (1/0)، من ركلة جزاء سجلها فرجاني ساسي، على ملعب بتروسبورت، ليبقى في صدارة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، وبعيدًا عن النادي الأهلي، صاحب المرتبة الثانية، بنقطتين.