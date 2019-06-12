يدخل المنتخب المصري ضمن تصنيف الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تبدأ في يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية حيث أن مصر حصلت على حق إقامة البطولة لها، وعبر هذه المقالة نسعد بأن نقدم لكم جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 بالتفصيل.

جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

يدخل الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية بتشكيل رائع، حيث أن تشكيل المنتخب المصري به عدد كبير من كبار اللاعبين المميزين المحترفين في الأندية الأوروبية إلى جانب اللاعبين الذين انضموا على العديد من الأندية المصرية الكبيرة، وتشارك مصر في بطولة أمم أفريقيا من خلال المجموعة الأولى، ويجمعها العديد من الفرق، إلى جانب الفرق المشاركة في المجموعات الأخرى وهي:

المجموعة الأولى: (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).

المجموعة الثانية: (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).

المجموعة الثالثة: (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).

المجموعة الرابعة: (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

المجموعة الخامسة: (تونس، مالي، كوريتانيا، أنغولا).

المجموعة السادسة: (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا، يساو).

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

وتبدأ بطولة أمم أفريقيا بدور المجموعات، ويؤدي كل فريق من الفرق ثلاثة جولات في تلك الدورة، ومن يستطيع الفوز ويحصل على المركز الأول والثاني فإنه يستطيع التأهل إلى الدور المقبل، وكانت جولات المنتخب المصري هي:

الجولة المباراة الموعد الأولى مصر وزيمباوي (21/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً). الثانية مصر والكونغو الديمقراطية (26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً) الثالثة مصر وأوغندا (30/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً)

ونأمل أن يؤدي المنتخب المصري مباريات قوية، مساعدًا له في ذلك عامل الأرض والجمهور، وتابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية للتعرف على أخبار المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

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