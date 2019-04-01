موعد مباراة “كالياري” و “يوفنتوس” بالدوري الإيطالي وموقف الفريقين في جدول الترتيب، وجدول مباريات فريق “كريستيانو رونالدو” حتى نهاية الموسم

أصبحت مباريات يوفنتوس زعيم الكرة الإيطالية محط أنظار و اهتمام الكثيرين، وذلك منذ انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق مطلع هذا الموسم، قادمًا من الفريق الملكي ريال مدريد، نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الدون المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم ” 5 ” مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، والحائز كذلك على لقب دوري أبطال أوروبا ” 5 ” مرات بواقع ” 4 ” بطولات مع فريقه السابق ريال مدريد أعوام 2014 – 2016 – 2017 – 2018، ومرة واحدة مع فريق مانشستر يونايتد عام 2008، ويسعى النجم البرتغالي لتحقيق المزيد من الإنجازات مع فريق ” السيدة العجوز ” لكتابة تاريخ جديد في سجلات الكرة الإيطالية.

ويستعرض موقع ” نجوم مصرية ” في هذا التقرير مواعيد مباريات فريق يوفنتوس القادمة بالدوري الإيطالي حتى ختام منافسات هذا الموسم، وترتيب الفريق في جدول مسابقة الكالتشيو، وقبل كل مواجهة للفريق بالدوري سنقوم بإضافة نبذة سريعة عن اللقاء، وترتيب الفريقين قبل المواجهة، وعقب انتهاء فعاليات المباراة سنعرض نتيجة اللقاء، و موقف الفريقين في جدول الترتيب عقب ختام أحداث اللقاء.

الجولة الخامسة : فروسينوني × يوفنتوس تقام هذه المواجهة يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري.

الجولة السادسة : يوفنتوس × بولونيا يوم الأربعاء 26 سبتمبر.

الجولة السابعة : يوفنتوس × نابولي يوم السبت 29 سبتمبر.

الجولة الثامنة : أودينيزي × يوفنتوس يوم السبت 6 أكتوبر.

الجولة التاسعة : يوفنتوس × جنوى يوم السبت 20 أكتوبر.

الجولة العاشرة : إمبولي × يوفنتوس يوم السبت 27 أكتوبر.

الجولة ” 11 ” : يوفنتوس × كالياري يوم السبت 3 نوفمبر.

الجولة ” 12 ” : ميلان × يوفنتوس يوم الأحد 11 نوفمبر.

الجولة ” 13 ” : يوفنتوس × سبال يوم السبت 24 نوفمبر.

الجولة ” 14 ” : فيورنتينا × يوفنتوس يوم يوم السبت 1 ديسمبر.

الجولة ” 15 ” : يوفنتوس × إنتر ميلان يوم الجمعة 7 ديسمبر.

الجولة ” 16 ” : تورينو × يوفنتوس يوم السبت 15 ديسمبر.

الجولة ” 17 ” : يوفنتوس × روما يوم السبت 22 ديسمبر.

الجولة ” 18 ” : أتلانتا × يوفنتوس يوم الأربعاء 26 ديسمبر.

الجولة ” 19 ” : يوفنتوس × سامبدوريا يوم السبت 29 ديسمبر.

الجولة ” 20 ” : يوفنتوس × كييفو فيرونا يوم الأحد 20 يناير 2019

الجولة ” 21 ” : لاتسيو × يوفنتوس يوم الأحد 27 يناير.

الجولة ” 22 ” : يوفنتوس × بارما يوم الأحد 3 فبراير.

الجولة ” 23 ” : ساسولو × يوفنتوس يوم الأحد 10 فبراير.

الجولة ” 24 ” : يوفنتوس × فروسينوني يوم الأحد 17 فبراير.

الجولة ” 25 ” : بولونيا × يوفنتوس يوم الأحد 24 فبراير.

الجولة ” 26 ” : نابولي × يوفنتوس يوم الأحد 3 مارس.

الجولة ” 27 ” : يوفنتوس × أودينيزي يوم الأحد 10 مارس.

الجولة ” 28 ” : جنوى × يوفنتوس يوم الأحد 17 مارس.

الجولة ” 29 ” : يوفنتوس × إمبولي يوم السبت 30 مارس.

الجولة ” 30 ” : كالياري × يوفنتوس يوم الأربعاء 3 أبريل.

الجولة ” 31 ” : يوفنتوس × ميلان يوم الأحد 7 أبريل.

الجولة ” 32 ” : سبال × يوفنتوس يوم الأحد 14 أبريل.

الجولة ” 33 ” : يوفنتوس × فيورنتينا يوم السبت 20 أبريل.

الجولة ” 34 ” : إنتر ميلان × يوفنتوس يوم الأحد 28 أبريل.

الجولة ” 35 ” : يوفنتوس × تورينو يوم الأحد 5 مايو.

الجولة ” 36 ” : روما × يوفنتوس يوم الأحد 12 مايو.

الجولة ” 37 ” : يوفنتوس × أتلانتا يوم الأحد 19 مايو.

الجولة ” 38 ” : سامبدوريا × يوفنتوس يوم الأحد 26 مايو.